Блондинка: как правильно перекраситься и не навредить волосам

Мастер просто обязан сделать «тест-драйв». Пробное окрашивание позволит оценить качество волос, подготовить их к перекраске в блондинку.

С парикмахером надо быть честным – рассказать обо всех химических воздействиях, которые наблюдались последние год-полтора

Считается, что перекраситься в блондинку нереально без вреда волосам. Якобы это сделает копну сухой, безжизненной. Желанный оттенок действительно не принесёт никакой радости, если будет выглядеть как стог сена.

Задумка перекраситься в блондинку должна сопровождаться комментариями специалиста. Обязательно сходите на консультацию к мастеру, который подскажет, какой тон возможно получить при структуре конкретных волос, качестве, текущем оттенке.

Хорошие и ухоженные волосы, не подвергавшиеся химическим воздействиям, не истощённые от температурного влияния фена, утюжков, лучше подвергаются окрашиванию – специалисту будет проще добиться необходимого результата.

Повреждения говорят о том, что осветлять можно до того уровня, которое выдержат волосы. Вероятно, потребуется курс восстановления для усиления силы волос.

Будьте честны

С парикмахером надо быть честным – рассказать обо всех химических воздействиях, которые наблюдались последние год-полтора. Окрашивание хной, например, очень коварно: пигмент способен долго не вымываться из структуры волосы, даже если цвет не виден. Это помешает перекрашиванию в блондинку – шевелюра осветляется частично.

Предупредите о ботоксе, кератиновом выпрямлении

Если делали подобные процедуры, о них нужно рассказать. Ботокс, кератиновое выпрямление делают волос гладким, но у него практически не останется кутикулярного слоя, что мешает осветлению. К тому же такой красивый волос часто обламывается. После подобных процедур может понадобиться восстановление.

Сделайте пробное окрашивание

Мастер просто обязан сделать «тест-драйв». Пробное окрашивание позволит оценить качество волос, подготовить их к перекраске в блондинку.

Подготовка – стрижка

При подготовке надо учитывать один момент: планируете сделать коррекцию длины, сначала окрасьте волосы, потом подровняйте кончики. Кардинальные перемены в стрижке – надо сперва изменить форму, затем окрашивать копну, чтобы не испортить рисунок, цвет, текстуру.

Учитывайте время

Летом перекраситься в блондинку сложнее и опаснее. После отпуска на море тоже. Солнце делает волос более сухим. Потребуется восстановление, профессиональный уход, затем можно перекраситься в блондинку. Минимизируйте использование утюжков, плоек, фена. Здоровые и сильные волосы лучше подвергнутся окрашиванию.

Подготовьте мудборд

Мастера обычно не любят, когда к ним приходят с картинкой из интернета. Колористы не зря работают и учатся, чтобы правильно подбирать цвет клиенту с учётом индивидуальных особенностей. Персонализация крайне важна в таком деле.

Источник: medikforum.ru