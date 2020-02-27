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Оставила задыхаться в закрытом чемодане любовника ревнивая жительница США

12:15 27.02.2020 Фото: sobitie.com.ua
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Погибший жаловался, что ему нечем дышать, на это американка отвечала ему, что она чувствует то же самое, когда он ей изменяет.

Оставила задыхаться в закрытом чемодане любовника ревнивая жительница США
Любовник умер в чемодане

В США женщина закрыла любовника в чемодане и оставила его там задыхаться. Об этом пишет Daily Nail.

По словам американки, во время игры она застегнула бойфренда в чемодане и снимала происходящее на видео. Позже она отправилась спать, оставив любовника взаперти. Утром женщина пошла проведать возлюбленного и обнаружила его мертвым.

Однако полицейские усомнились в ее словах. Они считают, что мужчина погиб не в результате несчастного случая, а был умышленно убит.

На видеозаписи погибший жаловался, что ему нечем дышать, на это американка отвечала ему, что она чувствует то же самое, когда он ей изменяет.

Источник: РЕН ТВ

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