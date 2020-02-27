Ни в коем случае не делай это на масленичной неделе: 5 главных запретов Масленицы 2020

На Масленицу-2020 не стоит налегать на мясные продукты, а лучше отдать предпочтения рыбным блюдам, икре, овощам и молочным продуктам. Это ведь будет сырная неделя.

Масленица-2020 — особенная неделя, хотя официально и не входит в календарь праздников марта

Сегодня в свои права вступает один из самых популярных и любимых праздников в году — Масленица-2020. Напомним, что Масленица — это славянские проводы зимы, которая сопровождается богатыми народными гуляниями, обильным поеданием блинов и походом по гостям. Но и не только. Также рекомендуем прочитать важную информацию о том, что нельзя делать на Масленицу-2020.

Напомним, что Масленица-2020 — особенная неделя, хотя официально и не входит в календарь праздников марта. Она предваряет Великий пост 2020, который ведет к Пасхе-2020. В этот период с 4 по 11 марта идет череда интересных и веселых традиций и поверий. Читайте далее о том, что нельзя делать на Масленицу-2020.

Что нельзя делать на Масленицу-2020



1. На Масленицу-2020 не стоит налегать на мясные продукты, а лучше отдать предпочтения рыбным блюдам, икре, овощам и молочным продуктам. Это ведь будет сырная неделя. Поэтому разнообразной начинки для блинов вам пригодится.

2. В масленичную неделю нельзя злиться, ругаться с людьми по любому поводу, сквернословить. Помните, что после Масленицы начинается Великий пост, а к этому событию нужно готовиться морально.

3. Нельзя на Масленицу встречать гостей в неубранном доме.

4. Нет запретов на Масленицу, касающихся работы. Главное, чтобы вы не забывали, что нужно готовить много блинов и созывать гостей.

5. Нельзя на Масленицу-2020 не соблюдать традицию, касающуюся походов в гости и шумных гуляний за поеданием блинов. Это не просто плохой тон, но и нарушение давних обычаев праздника.

Теперь вы знаете, что нельзя делать на Масленицу. Хорошего праздника! Не забудьте поздравить близких с праздником.

Источник: hochu.ua