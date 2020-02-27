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В ледовое «корыто» превратилась дорога по ул. К.Маркса в Бердске

14:15 27.02.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Горожане сетуют на то, что перейти дорогу или разъехаться дум автомобилям — очень тяжело. В УЖКХ прокомментировали ситуацию: технике мешают припаркованные вдоль дороги автомобили.

В ледовое корыто превратилась дорога по ул. К.Маркса в Бердске
Разъехаться по дороге на ул. К.Маркса — тяжело

Пожаловалась на то, что дорога по ул. К.Маркса превратилась в «ледовое корыто» бердчанка Светлана Владимировна сегодня, 27 февраля. По словам старшей по дому №22а по ул. К.Маркса, ходить и ездить по этой дороге стало невозможно.

— Люди падают, когда переходят дорогу. Она вся во льду, колее, машины разъехаться не могут. Ее когда-нибудь почистят? Снимут наледь? Или весны уже ждать? — недоумевает женщина.

По словам Светланы Владимировны, она пыталась дозвониться до управления ЖКХ Бердск, но все тщетно — трубку никто не поднимает. Поэтому она обратилась за помощью в «Курьер. Среда. Бердск».

Начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов прокомментировал ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 27 февраля:

— Эта дорога чистилась не раз, снег с нее вывозился. Сейчас трудно сказать, когда почистим ее снова. Такие звонки поступают каждый день.

Максим Флюрович отметил, что чистка дороги от наледи затруднена тем, что на ее обочине круглые сутки находятся автомобили жителей близлежащих домах. Именно из-за этого, по словам начальника УЖКХ, невозможно прочистить дорогу так, чтобы на дороге появились две полосы движения.

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