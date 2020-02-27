27.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Выплатила все долги республик бывшего СССР Россия

17:45 27.02.2020 Фото: svpressa.ru
6 0

Активы за рубежом некоторые вновь образованные на бывшем пространстве Советского Союза государства так и не передали.

Выплатила все долги республик бывшего СССР Россия
Долги СССР выплатили еще в нулевых

Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ, заявил президент России Владимир Путин.
«В действующей Конституции в преамбуле там прямо говорится о тысячелетней истории — это очевидно, и то, что мы правопреемники, это тоже очевидная вещь. Во всяком случае, все согласились, что мы правопреемники, когда нужно было платить и возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза, мы, по-моему, только за Украину 16 миллиардов выплатили», — сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, комментируя предложения закрепить в основном законе положение, что Россия — правопреемник СССР и Российской империи.
Участники встречи предложили записать выплаченные долги, но президент идею не поддержал.

«Это записывать не нужно. Но весь мир был очень счастлив, когда мы сказали: да, мы правопреемники, и поэтому берем на себя обязательства выплатить все долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом. Вот мы кредиты погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на бывшем пространстве Советского Союза государства нам так и не передали», — добавил Путин.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нам не жалко?

Аноним, 27 февраля 2020 18:00
«В действующей Конституции в преамбуле там прямо говорится о тысячелетней истории...?
Тысячелетней истории кого-чего?
Аноним, 27 февраля 2020 18:05
20 вопросов, референдум, смена правительства - на что только не подйешь, чтобы поднять упавший после пенсионки рейтинг.
Аноним, 27 февраля 2020 18:05
НВР: ИМ не жалко, а не нам.
Аноним, 27 февраля 2020 18:23
Россия выплатила все долги республик бывшего СССР, - и ни один лукашенко не хочет поделиться государственной собственностью своей страны с путинскими олигархами в знак благодарности.
усмановы и абрамовичи уже устали ждать.
Елена, 27 февраля 2020 18:24
Активы за пределами совка составили примерно 150 млрд.долл., а долгов было 96 млрд.долл. Можно было не выплачивать, а продать активы и расплатиться с долгами.
Новый мэр, 27 февраля 2020 19:54
Ккие молодцы,а долги сбербанка СССР по вкладам не хотят россиянам выплатить?!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Турция обстреляла российские самолеты в Сирии
20:45 27-02-2020
Турция обстреляла российские самолеты в Сирии
Лукашенко: к потере независимости принуждает Белоруссию Россия
20:30 27-02-2020
Лукашенко: к потере независимости принуждает Белоруссию Россия
БердскОт безумной любви: встретились родители стоявшего 100 минут мальчика с директором и учителем школы №5 Бердска 2
20:15 27-02-2020
От безумной любви: встретились родители стоявшего 100 минут мальчика с директором и учителем школы №5 Бердска
Уволилась директор детсада из-за песни про водку и пиво на Масленице в Перми. Сняли на видео праздник в садике
20:00 27-02-2020
Уволилась директор детсада из-за песни про водку и пиво на Масленице в Перми. Сняли на видео праздник в садике
Рассылал интимные фото детям заподозренный в употреблении наркотиков тренер по футболу в Москве
19:45 27-02-2020
Рассылал интимные фото детям заподозренный в употреблении наркотиков тренер по футболу в Москве
Узнай, кто из знаков зодиака поможет сохранить тебе жизнь в закрытом лифте
19:37 27-02-2020
Узнай, кто из знаков зодиака поможет сохранить тебе жизнь в закрытом лифте
Единое расстояние до магазинов с алкоголем хотят ввести по всей России 1
19:30 27-02-2020
Единое расстояние до магазинов с алкоголем хотят ввести по всей России
Садиста-зоофила за изнасилование и убийство собаки Шанти к 3 годам и 15 дням колонии-песелению приговорил суд Новосибирска
19:15 27-02-2020
Садиста-зоофила за изнасилование и убийство собаки Шанти к 3 годам и 15 дням колонии-песелению приговорил суд Новосибирска
БердскОстановили разрушение старого вокзала в Бердске после возмущения общественности 3
19:00 27-02-2020
Остановили разрушение старого вокзала в Бердске после возмущения общественности
Зарезал насмерть 4-летнюю дочь, ранил ножом вторую дочку с женой и покончил с собой глава семьи в Липецке
18:45 27-02-2020
Зарезал насмерть 4-летнюю дочь, ранил ножом вторую дочку с женой и покончил с собой глава семьи в Липецке