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Фото: выступят на конкурсе в Европе музыканты Бердска

17:44 27.02.2020
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Дети получили приглашение на конкурсы во Францию и в Италию.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Виктория:

21 февраля в Новосибирском Культурном Центре состоялся Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Поиграем-2020», которому в этом году исполнилось 20 лет. Бердскую музыкальную школу имени Г.В. Свиридова представили учащиеся отделения народных инструментов , в количестве 20 человек на инструментах: баяне, аккордеоне, балалайке, гитаре, гармони. Результаты конкурса высокие, Лауреаты 1 степени и сертификат -приглашение во Францию на конкурс : Беляев Егор (преп Вылегжанина Е.В.), Глущенко Александр(преп Вдовина Е.С.), Шарко Сергей (преп Корниенко Е.Н.); Лауреаты 2 степени и сертификат-приглашение в Италию на конкурс : Калько Михаил , Волженин Владимир (преп Вылегжанина Е.В.), Воложанин Дмитрий (преп Жукова В.С.), Рябов Григорий, Устюжанин Дмитрий (преп Корниенко Е.Н., концертмейстер Морева Т.И.), Карелин Алексей, Тиличенко Михаил (преп Вдовина Е.С.); Лауреаты 3 степени: Вылегжанина Мария (преп Корниенко Е.Н., концертмейстер Морева Т.И.), Кузнецов Иван, Серов Михаил (преп Жукова В.С.), Гайдай Екатерина, Конух Даниил, Ляхов Григорий, (преп Вдовина Е.С.); Диплом 4 степени Зубов Дмитрий (преп Соболевская Н.А.), преподавателям Вылегжаниной , Вдовиной, Соболевской, Корниенко, Моревой , Жуковой вручили благодарственные письма за педагогическое мастерство и преданность делу.

Фото: выступят на конкурсе в Европе музыканты Бердска
Фото: выступят на конкурсе в Европе музыканты Бердска
Фото: выступят на конкурсе в Европе музыканты Бердска
Фото: выступят на конкурсе в Европе музыканты Бердска
Фото: выступят на конкурсе в Европе музыканты Бердска
Фото: выступят на конкурсе в Европе музыканты Бердска
Фото: выступят на конкурсе в Европе музыканты Бердска
Фото: выступят на конкурсе в Европе музыканты Бердска
Фото: выступят на конкурсе в Европе музыканты Бердска
Фото: выступят на конкурсе в Европе музыканты Бердска
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