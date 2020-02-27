Рассылал интимные фото детям заподозренный в употреблении наркотиков тренер по футболу в Москве

Кроме этого, главк СКР оказывает помощь краснодарским следователям в поиске смытых волной в Черное море двух подростков. В Красноярском крае расследуют избиение 12-летнего мальчика и неоказание ему медпомощи.

СКР расследует происшествия с детьми

Председатель Следственного комитета дал ряд поручений по происшествиям, озвученным средствами массовой информации. Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК России в Краснодарский край для оказания практической помощи в поиске пропавших подростков в акватории Черного моря.

По данным следствия, 25 февраля 2020 года двое 14-летних мальчиков переходили вброд устье реки Псезуапсе в посёлке Лазаревском, оступились и упали, в результате чего течением реки их вынесло в акваторию Черного моря. До настоящего времени местонахождение несовершеннолетних не установлено. Следственными органами СУ СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка. В настоящее время следователями и криминалистами СУ СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся поисково-спасательные мероприятия в акватории Черного моря, а также вдоль прибрежной линии.

Кроме того, 26 февраля в эфире одного из федеральных каналов сообщалось, что родители детей, посещавших одну из спортивных школ Москвы, обвинили тренера по футболу в употреблении наркотиков и рассылке интимных фотографий. Следственными органами ГСУ СК по Москве по данному факту организована проверка.

Помимо этого СМИ сообщили о том, что в городе Минусинске Красноярского края неизвестные подростки избили 12-летнего мальчика, а в последующем в медицинском учреждении ему не в полном объеме оказали медицинскую помощь, в результате чего у ребенка развилось серьезное осложнение здоровья. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка, в ходе которой истребованы медицинские документы, опрашиваются свидетели и родственники ребенка.

Также следствие ходатайствует об изъятии из органов полиции и передаче уголовного дела о причинении потерпевшему побоев для дальнейшего расследования в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.