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Мощнейшая магнитная буря накроет 28 и 29 февраля жителей Бердска

22:01 28.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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4 и 5 марта тоже ожидаются сильные магнитные бури. Как их пережить, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск».

Мощнейшая магнитная буря накроет 28 и 29 февраля жителей Бердска
На Земле началась магнитная буря из-за солнца

Хотя последний месяц зимы почти подошел к концу, магнитные бури все равно успеют настигнуть жителей Бердска. Сильная магнитная буря ожидается 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИА.

Магнитные бури в марте:

4 и 5 марта — в начале марта ожидаются сильные магнитные бури. Они будут продолжаться два дня подряд.

13 марта — геомагнитное возмущение средней силы. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется быть более внимательным к здоровью.
16 марта — магнитная буря средней силы. Может повлиять на психическое состояние людей. Возможны конфликты.
19 марта — «средняя» магнитная буря. Она способна спровоцировать рецидивы различных заболеваний, в том числе опорно-двигательного аппарата.

21−22 марта — волна средней силы. Затронет только метеозависимых людей. Возможно повышение внутреннего давления, в результате чего пострадают гипертоники.
28 марта — геомагнитное волнение средней силы.

Как спастись

Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов. Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок — как физических, так и эмоциональных. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе. Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Соблюдайте меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.

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От редакции

Вы чувствуете магнитные бури?

Аноним, 27 февраля 2020 23:22
Срочно уезжаю в Новосибирск (согласно заголовка)!
Аноним, 27 февраля 2020 23:43
НВР:
Да
Игорь, 28 февраля 2020 17:59
Жрать точно меньше надо таблеток больше
Аноним, 28 февраля 2020 18:26
НВР:
Да. Очень сильно
Аноним, 28 февраля 2020 22:35
Меня уже накрывает. Пятница так сказать

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