Мощнейшая магнитная буря накроет 28 и 29 февраля жителей Бердска

4 и 5 марта тоже ожидаются сильные магнитные бури. Как их пережить, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск».

На Земле началась магнитная буря из-за солнца

Хотя последний месяц зимы почти подошел к концу, магнитные бури все равно успеют настигнуть жителей Бердска. Сильная магнитная буря ожидается 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИА.

Магнитные бури в марте:

4 и 5 марта — в начале марта ожидаются сильные магнитные бури. Они будут продолжаться два дня подряд.

13 марта — геомагнитное возмущение средней силы. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется быть более внимательным к здоровью.

16 марта — магнитная буря средней силы. Может повлиять на психическое состояние людей. Возможны конфликты.

19 марта — «средняя» магнитная буря. Она способна спровоцировать рецидивы различных заболеваний, в том числе опорно-двигательного аппарата.

21−22 марта — волна средней силы. Затронет только метеозависимых людей. Возможно повышение внутреннего давления, в результате чего пострадают гипертоники.

28 марта — геомагнитное волнение средней силы.

Как спастись

Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов. Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок — как физических, так и эмоциональных. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе. Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Соблюдайте меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.