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Мать провалившейся в канализационный колодец 3-летней Полины и.о. мэра Бердска отправил в суд

21:20 28.02.2020, Марина Волкова Фото: Ирины
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Владимир Захаров считает, что это нормальная практика. Власть обследует колодец и найдет виновного в том, почему он был открыт. Вероятно, люк украли. Падение ребенка в люк попало на видео.

Мать провалившейся в канализационный колодец 3 летней Полины и.о. мэра Бердска отправил в суд
Канализационный колодец был открыт, когда в него провалился ребенок

Призвал сообщать об открытых канализационных колодцах и.о. главы Бердска Владимир Захаров в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», комментируя историю мамы из Бердска Ирины. Напомним, женщина везла свою 3-летнюю дочь Полину к игровой площадке дома №36 по ул. К. Маркса, когда ребенок провалился в канализационный колодец. К счастью, медики диагностировали у ребенка лишь сотрясение головного мозга, ведь она упала в колодец на глубину всего своего роста — 105-110 сантиметров.

Мать провалившейся в канализационный колодец 3 летней Полины и.о. мэра Бердска отправил в суд

Ирина сфотографировала колодец на следующий день после инцидента. Он уже был закрыт

— Сейчас мы туда съездим и посмотрим. Он закрыт? Значит кто-то отреагировал. Посмотрим, чей это колодец и будем выяснять, почему он был открыт. Вероятно, стащили крышку граждане Бердска. У нас какая проблема — сдают в лом канализационные люки, получают за это денежку. Наверное, эта женщина не первая, которая прошла возле этого колодца. У нас их 1000. Люди проходили и внимание не обратили. Если бы ребенок не упал в колодец, возможно, и эта женщина прошла бы мимо. Просьба информировать муниципалитет о таких недоработках чрез сайт «Курьер. Среда. Бердск» или напрямую в администрацию Бердска, будем благодарны. Постараемся, чтобы более оперативно это дело устранялась, — обратился к горожанам Владимир Николаевич сегодня, 28 февраля.

И.о. главы Бердска отметил, что в подобных случаях спорная ситуация решается в судебном порядке. По оценке Владимира Захарова, это нормальная практика.

Дозвониться до директора КБУ Бердска Владимира Воспанчук «Курьер. Среда. Бердск» не удается — он не берет рубку. А вот замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сообщил, что взял ситуацию под контроль. В ближайшее время он сможет прокомментировать ситуацию.

Видео предоставлено Ириной

Мать провалившейся в канализационный колодец 3 летней Полины и.о. мэра Бердска отправил в суд
Мать провалившейся в канализационный колодец 3 летней Полины и.о. мэра Бердска отправил в суд
Мать провалившейся в канализационный колодец 3 летней Полины и.о. мэра Бердска отправил в суд
Мать провалившейся в канализационный колодец 3 летней Полины и.о. мэра Бердска отправил в суд
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От редакции

Вы сообщаете об открытых колодцах власти или КБУ?

Аноним, 28 февраля 2020 12:03
Возле этого дома всегда такие проблемы. Летом постоянно асфальт проваливается.
Новый мэр, 28 февраля 2020 23:43
Асфальт тоже украли
Аноним, 28 февраля 2020 12:05
На месте Полины должен бы быть Захаров.
Что бы он сказал тогда?
Но так не бывает.
Аноним, 28 февраля 2020 12:08
в городе нет власти, администрация не контролирует своих подчиненных.
Аноним, 28 февраля 2020 12:48
Член партии Единая Роисся Владимир Захаров показал все свое отношение к согражданам - холопам
Новый мэр, 28 февраля 2020 23:45
Захаров это олицетворение современной системы государственной власти.Смотрим на Захарова,видим государство Российское

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