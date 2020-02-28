Поправки в Конституцию: прописать особый статус русского языка предложили Путину

Владимир Путин на встрече с рабочей группой 26 февраля сообщил, что уже поступило порядка 900 предложений об изменении в Конституцию.

Поправки в Конституцию вынесут на голосование

Русский язык может быть обозначен в Конституции как язык государствообразующего народа, при этом в России должно быть гарантировано сохранение этнокультурного и языкового разнообразия. Такое предложение директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского поддержал Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию 26 февраля. Также президент согласился с идеей провести общероссийское голосование по поправкам в Основной закон 22 апреля.

Хорошее приобретение

Внесённый президентом в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон, который по своей сути закрепляет основы конституционного строя, права и свободы человека, усиливает роль российского парламента и Конституционного суда, был принят палатой в первом чтении 23 января. Впоследствии срок предоставления поправок к проекту продлили до 2 марта.

Владимир Путин на встрече с рабочей группой 26 февраля сообщил, что уже поступило порядка 900 предложений, которые носят «серьёзный, содержательный характер». Они касаются практически всех направлений деятельности государства. Президент добавил, что идеи поступают от многих людей и посвящены важнейшим, «но разным темам».

Одна из таких прозвучала из уст гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Он предложил закрепить в Основном законе статус русского языка как языка государствообразующего народа.

«Эта формулировка, я её читаю: «Государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык как язык государствообразующего народа», — согласился Путин.

По его словам, в Основном законе также предлагается закрепить, что на территории России гарантируется сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Президент заявил, что сочетание этих двух положений «очень правильно будет работать».

«Это будет хорошее приобретение» для Конституции», — добавил он.

Особое отношение к детям

Глава государства также поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям.

«У нас в Основном законе никогда напрямую о детях никогда раньше не говорилось, — уточнил президент. — Но с учётом демографических проблем это вполне обоснованно. Исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое отношения к детям. Поэтому если нравственные начала будут отражены в Основном законе, это будет оправданно».

Владимир Путин также согласился с рабочей группой, предложившей формулировку о периодичности индексации пенсий: не реже одного раза в год. «В Конституции обязательно надо зафиксировать, чтобы не было никакой лазейки этого не делать. Один раз в год — это недостаточно. А если мы решим индексировать два раза в год? Не реже одного раза в год надо», — заметил президент.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Андрей Клишас, в свою очередь, предложил провести общероссийское голосование по конституционным поправкам через два месяца.

«Позвольте вам предложить 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования, — сказал он. — Это рабочий день, но мы должны предусмотреть, что, конечно же, этот день будет объявлен выходным днём».

«Этот выходной день не будет компенсирован за счёт других выходных или праздничных дней», — добавил Клишас.

При этом он напомнил, что 19 апреля заканчивается православный пост и проходит Пасха, а 24 апреля у мусульман начинается Рамадан.

Владимир Путин считает целесообразным аккуратно прописать в Основном законе страны норму о защите правды о Великой Отечественной войне. Глава государства напомнил, что предпринимаются попытки «украсть» у страны победу во Второй мировой войне, «но это невозможно». «Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет», — подчеркнул он.

Президент согласился и с предложением председателя профсоюза работников АПК Натальи Агаповой закрепить в Конституции обязанность государства содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы. «Чего греха таить: у нас в общественном сознании ещё присутствует идея о том, что если предприниматель — значит жулик, — отметил президент. — Это не создаёт благоприятных условий для развития предпринимательства, и соответственно, с этим у нас развивается малый и средний бизнес — не так, как хотелось бы».

Путин поддержал и идею наделить Конституционный суд правом определять, исполнимы ли решения иностранных судов в РФ. «Что касается права Конституционного суда России оценивать возможность исполнения или неисполнения на территории Российской Федерации решений международных судебных институтов, полностью согласен», — сказал глава государства.

По его словам, это напрямую связано с защитой суверенитета России и с пресечением попыток вмешательства во внутренние дела страны. Поэтому уместно закрепить в Основном законе пункт о недопустимости отчуждения территорий России. Президент попросил найти такую формулировку поправки, которая не помешала бы МИД вести работу по демаркации границ.

Губернаторам и министрам запретят иметь иносчета

Нашло одобрение Владимира Путин и предложение о запрете для высших должностных лиц, в том числе министров, сенаторов и губернаторов, иметь иностранные активы и счета. «Я полностью согласен, — сказал он. — Только нужно тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства, президента страны. Поэтому предлагаю добавить туда и это должностное лицо».

Также есть смысл, по мнению президента, закрепить в Основном законе доступность медпомощи для граждан, которую должны обеспечивать в рамках своей компетенции местные органы власти.

Глава государства выразил надежду, что определённый разрыв в сфере публичной власти между местным самоуправлением и государственным уровнем, когда вопросы образования и того же первичного звена здравоохранения оставались «непонятно за кем», исчезнет. В связи с этим «сшивание» государственного и муниципального уровней власти в данной сфере будет уместным, заявил Путин.

Он также поддержал идею закрепить в Конституции пункт об уважении к людям труда. «Если в Конституции сказано об этом, то тогда в общественном сознании уважение к труду, к людям труда будет привлекать внимание и в общественном сознании, и в тех мерах, которые само государство предпринимает для развития социальной сферы», — отметил президент.

Глава государства напомнил, что в советской Конституции уважение к труду упоминалось, но в 1993 году этот пункт был «вычищен».

Источник: Парламентская газета