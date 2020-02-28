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Рак толстой кишки: о чем нужно знать!

13:12 28.02.2020 Фото: pixabay.com
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подзаг

Рак толстой кишки: о чем нужно знать!
Полип толстой кишки равен раку

Рак толстой кишки (колоректальный) является второй по частоте причиной смерти от онкологических заболеваний, но, несмотря на его распространенность, многие растиражированные представления об этой болезни – неправильны.

О том, какие представления о раке толстой кишки были опровергнуты врачами, сообщает MedikForum.ru.

Нет недомогания — нет болезни. Подобное представление может быть роковой ошибкой. Предваряющие появление рака толстой кишки полипы далеко не всегда вызывают ощутимые симптомы. Их превращение в злокачественную опухоль занимает около десяти лет, все это время самочувствие человека может быть нормальным.

В семье не было рака толстой кишки, — значит, не будет у меня. Данное представление также опровергается врачами. Риск болезни действительно сильно повышается из-за наследственной предрасположенности. Но, помимо этого, колоректальный рак – реальная угроза для людей, больных диабетом 2 типа, инсулинозависимых диабетиков. Способствуют его возникновению и вредные привычки (потребление большого количества мяса, курение), избыточный вес.

Полип толстой кишки равен раку. Нет, кишечные полипы вначале доброкачественные. Колоноскопия позволяет обнаружить их достаточно рано и удалить. Злокачественное новообразование в кишечнике возникает из таких полипов в 90 процентах случаев.

Колоноскопия проводится каждый год. Это тоже неправильное представление. Начиная с возраста 55 лет, профилактическая колоноскопия проводится раз каждые десять лет. У людей с более высоким семейным риском или хроническим воспалительным заболеванием кишечника интервалы должны быть более короткими (от двух до шести лет) между двумя колоноскопиями.

При наличии диабета, по словам врачей, проверка кишечника должна осуществляться независимо от возраста.

Рак кишечника — болезнь пожилых людей. Медики опровергают данное представление. Вероятность его возникновения повышается в основном после 50-55 лет, но если кто-то из родных страдает от болезни, пострадать от нее в силу «семейной истории» можно в более раннем возрасте.

Колоноскопию нужно делать мужчинам. Сильный пол сталкивается с этим типом рака примерно в два раза чаще женщин, и диагностируется он у них в среднем на шесть лет раньше. Но у женщин также развивается рак толстой кишки — это вторая наиболее распространенная причина смерти от онкозаболеваний для них.

Источник: medikforum.ru

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