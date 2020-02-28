Больницам и медицинским клинкам наклеят информационный знак соответствия определенному уровню

Информационный знак будет размещаться непосредственно у входа в здание или на входных дверях, а также на официальном сайте медицинской организации.

Информационный знак будет размещаться непосредственно у входа в здание или на входных дверях

Министерство здравоохранения РФ разработало проект приказа о требованиях к размещению, содержанию и форме информационного знака соответствия медорганизации определенному уровню новой модели организации оказания медицинской помощи. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

27 февраля ведомство также обнародовало законопроект, закрепляющий понятия о новой модели организации оказания медицинской помощи и о бережливом производстве в сфере охраны здоровья граждан.

«Медицинские организации, соответствующие определенному уровню новой модели организации оказания медицинской помощи, приобретают право применять информационный знак соответствия медицинской организации определенному уровню новой модели», — говорится в тексте.

Устанавливается, что информационный знак будет размером 500 мм и иметь квадратную форму. В середине логотипа будет размещается надпись с указанием уровня соответствия новой модели медорганизации, а в левом нижнем углу — информация о названии организации и уникальный идентификационный номер в форме QR-кода. Информационный знак будет размещаться непосредственно у входа в здание или на входных дверях, а также на официальном сайте медицинской организации.

Как отмечает ведомство, осуществление таких мер будет способствовать развитию конкурентной среды между медицинскими организациями, а также публичности и открытости сведений о соответствии медорганизации определенному уровню для посетителей путем проверки предоставляемой информации при помощи мобильного устройства.

Источник: pnp.ru