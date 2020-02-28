Дежурных не хватает? Как дозвониться до полиции Бердска? Если 02 молчит, звоните 112

Если не получается дозвониться, то, скорее всего, дежурный офицер принимает сообщение о преступлении. В сутки правоохранители принимают более 100 о потенциальных преступлениях.

Каждый день в полицию Бердска поступают более 100 звонков с сообщениями о преступлениях

В рубрику «Сообщи свои новости» редакции «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 27 февраля, написал возмущенный житель Бердска.

— Буквально 7 минут назад звонил на 02 — никто не берет трубку. На 3-00-23 — дежурная часть полиции Бердска — не берут трубку. На 112 — там вообще бездна — тишина. Может, что-то изменилось? Куда звонить, если тебе убивают? Избивают? Насилуют? Грабят? — интересуется бердчанин.

Начальник отдела МВД Бердска Владимир Соколов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что если не получается дозвониться, то, скорее всего, дежурный офицер принимает сообщение о преступлении. Именно поэтому звонок не проходит.

-В этом случае нужно звонить на номер 112. Информация будет принята, зарегистрирована и проверена незамедлительно,- заверил в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» главный полицейский Бердска сегодня, 28 февраля.

«Курьер. Среда. Бердск» провел собственный эксперимент сегодня, 28 февраля, и он удался — полицейский ответил по номеру 02 и 3-00-23 за секунду, а по номеру 112 ответил автоответчик. Как сообщал Владимир Соколов, раньше на звонки по номеру 02 отвечал один дежурный офицер. Сегодня их два, но этого недостаточно. Ведь ежедневно на номер 02 поступает более 100 звонков с просьбой о спасении.