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Как сменить управляющую организацию в многоквартирном доме?

12:53 28.02.2020 Фото: pixabay
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Решение общего собрания по данным вопросам принимается большинством голосов от общего количества голосов принимающих участие в собрании собственников помещений.

Как сменить управляющую организацию в многоквартирном доме?
Для смены УК жильцы должны собраться на общем собрании

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом и принять решение о смене управляющей организации, в частности, если управляющая организация не выполняет условий договора управления (ч. 8.2 ст. 162 ЖК РФ).
Чтобы сменить управляющую организацию в многоквартирном доме, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Проведите общее собрание собственников помещений

В повестку дня общего собрания необходимо включить вопросы о расторжении договора с нынешней управляющей организацией и о выборе новой.
Решение общего собрания по данным вопросам принимается большинством голосов от общего количества голосов принимающих участие в собрании собственников помещений. При этом следует учесть, что собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в доме или их представители, обладающие более чем 50% от общего числа голосов (ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 44, ч. 3 ст. 45, ч. 1 ст. 46 ЖК РФ).

Шаг 2. Направьте письменное уведомление о принятом решении в управляющую организацию
В течения пяти рабочих дней уведомление о решении расторгнуть договор с приложением копии такого решения нужно направить в организацию, ранее управлявшую многоквартирным домом, и в орган государственного жилищного надзора (орган муниципального жилищного контроля, если региональным законодательством соответствующие полномочия переданы органам местного самоуправления) (ч. 1.1 ст. 20 ЖК РФ; п. 18 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 N 416; Письмо Минстроя России от 19.11.2019 N 40814-ОГ/04).
Указанное уведомление должно содержать, в частности, наименование организации, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме для управления этим домом, и ее адрес. Оно может быть направлено с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) (п. 18 Правил).
Договор управления считается прекращенным с момента, когда организация, ранее управлявшая многоквартирным домом, получила уведомление о расторжении договора, если иное не предусмотрено договором (п. 1 ст. 165.1, п. 1 ст. 450.1 ГК РФ; ч. 8 ст. 162 ЖК РФ).
В течение трех рабочих дней со дня прекращения договора управления управляющая организация обязана передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений общего пользования, электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества, технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации дома и т.п., вновь выбранной управляющей организации (ч. 10 ст. 162 ЖК РФ; п. 19 Правил).

Шаг 3. Заключите договор с новой управляющей организацией
При выборе управляющей организации общим собранием собственников помещений с каждым собственником помещения в многоквартирном доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении общего собрания.
Договор управления заключается в письменной форме или в электронной форме с использованием системы ГИС ЖКХ путем составления одного документа, подписанного сторонами. При этом собственники помещений, обладающие более чем 50% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора (ч. 1 ст. 162 ЖК РФ).
Договор управления многоквартирным домом заключается на срок не менее года и не более пяти лет. Собственники вправе изменить или расторгнуть договор управления по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (п. 1 ч. 5, ч. 8 ст. 162 ЖК РФ).
Материал подготовлен специалистами Консультант.Плюс/Азбука права

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