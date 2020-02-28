Ни один не достоин: Стриптизерша вложила более миллиона в свою внешность и поехала за мужем на передачу «Давай поженимся!» из Новосибирска

23-летняя блогер из Новосибирска Анна Герц приняла участие в популярной передаче «Давай поженимся!», однако так и не нашла себе подходящего партнера.
Сибирячке Анне Герц — 23 года, а выглядит она, по словам поклонников, сногсшибательно! Грудь пятого размера, объемные губы… В свою внешность девушка вложила больше миллиона рублей.
Ранее Анна была стриптизершей, сейчас модель и начинающий фитнес-тренер, мечтает купаться в деньгах и подарках. Бывший возлюбленный сразу обозначил, что не готов стать ее мужем, но с удовольствием воплотил в жизнь все остальные ее желания.
Сибирячка призналась кастинг-группе проекта, что не видит себя рядом с бородатым и длинноволосым скупердяем, подарит себя спортивному предпринимателю с татуировкой, который будет ее баловать круглосуточно. Добавила она также и то, что точно знает, как доставить мужчине удовольствие.
Однако среди трех конкурсантов и претендентов на ее сердце так и не нашлось подходящего.
— Ни один не достоин, — резюмировала Анна Герц.
С передачи девушка ушла в одиночестве.
Источник: om1.ru