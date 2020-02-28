Симптомы болезни Паркинсона устраняет игра пинг-понг

Через полгода занятий настольным теннисом у добровольцев значительно замедлилось развитие симптомов болезни Паркинсона. Люди стали говорить более связно, у них улучшился почерк, им стало легче одеваться, ходить и выполнять домашние дела. Плюс, теннис поспособствовал уменьшению дрожания конечностей, а также улучшению мимики.

Через полгода занятий настольным теннисом у добровольцев значительно замедлилось развитие симптомов болезни Паркинсона

Регулярные занятия настольным теннисом помогают замедлить развитие симптомов болезни Паркинсона. О пользе пинг-понга для профилактики одного из самых опасных нейродегенеративных заболеваний рассказали ученые из Японии, представившие доклад по теме в рамках 72-й ежегодной конференции Неврологической академии США.

Японцы провели экспериментальное исследование, в котором приняли участие двенадцать человек с болезнью Паркинсона легкой и средней тяжести. Средний возраст добровольцев превысил семьдесят лет.

Добровольцы играли в настольный теннис раз в неделю на протяжении шести месяцев. При этом, за участниками исследования присматривали опытные тренеры, которые руководствовались программой, созданной учеными университета Фукуоки. Ученые, при этом, тщательно следили за динамикой симптомов болезни Паркинсона у добровольцев.

«Через полгода занятий настольным теннисом у добровольцев значительно замедлилось развитие симптомов болезни Паркинсона. Люди стали говорить более связно, у них улучшился почерк, им стало легче одеваться, ходить и выполнять домашние дела. Плюс, теннис поспособствовал уменьшению дрожания конечностей, а также улучшению мимики», — говорит Кенъити Иноуэ, один из авторов работы. Иноуэ отметил, что теперь он с коллегами готовится к проведению нового, более масштабного исследования.

Источник: planet-today.ru