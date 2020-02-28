28.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество / Спорт

Симптомы болезни Паркинсона устраняет игра пинг-понг

17:10 28.02.2020 Фото: pixabay.com
0

Через полгода занятий настольным теннисом у добровольцев значительно замедлилось развитие симптомов болезни Паркинсона. Люди стали говорить более связно, у них улучшился почерк, им стало легче одеваться, ходить и выполнять домашние дела. Плюс, теннис поспособствовал уменьшению дрожания конечностей, а также улучшению мимики.

Симптомы болезни Паркинсона устраняет игра пинг понг
Через полгода занятий настольным теннисом у добровольцев значительно замедлилось развитие симптомов болезни Паркинсона

Регулярные занятия настольным теннисом помогают замедлить развитие симптомов болезни Паркинсона. О пользе пинг-понга для профилактики одного из самых опасных нейродегенеративных заболеваний рассказали ученые из Японии, представившие доклад по теме в рамках 72-й ежегодной конференции Неврологической академии США.

Японцы провели экспериментальное исследование, в котором приняли участие двенадцать человек с болезнью Паркинсона легкой и средней тяжести. Средний возраст добровольцев превысил семьдесят лет.

Добровольцы играли в настольный теннис раз в неделю на протяжении шести месяцев. При этом, за участниками исследования присматривали опытные тренеры, которые руководствовались программой, созданной учеными университета Фукуоки. Ученые, при этом, тщательно следили за динамикой симптомов болезни Паркинсона у добровольцев.

«Через полгода занятий настольным теннисом у добровольцев значительно замедлилось развитие симптомов болезни Паркинсона. Люди стали говорить более связно, у них улучшился почерк, им стало легче одеваться, ходить и выполнять домашние дела. Плюс, теннис поспособствовал уменьшению дрожания конечностей, а также улучшению мимики», — говорит Кенъити Иноуэ, один из авторов работы. Иноуэ отметил, что теперь он с коллегами готовится к проведению нового, более масштабного исследования.

Источник: planet-today.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы занимаетесь каким-либо спортом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Осквернили место гибели подростка от ножа сторонники движения АУЕ в Челябинске
19:15 28-02-2020
Осквернили место гибели подростка от ножа сторонники движения АУЕ в Челябинске
Оплатят выходной день голосования по поправкам в Конституцию получающим оклад россиянам
19:00 28-02-2020
Оплатят выходной день голосования по поправкам в Конституцию получающим оклад россиянам
БердскТребует безопасного дорожного движения прокуратура от мэра Бердска
18:45 28-02-2020
Требует безопасного дорожного движения прокуратура от мэра Бердска
Избили до смерти табуретом и ногами фронтовичку из-за денег пьяные соседи в Псковской области
18:30 28-02-2020
Избили до смерти табуретом и ногами фронтовичку из-за денег пьяные соседи в Псковской области
Заставлял разъезжать по саунам и гостиницам юных проституток житель Рубцовска
18:15 28-02-2020
Заставлял разъезжать по саунам и гостиницам юных проституток житель Рубцовска
БердскКуски стекла на сидении: на дыру в окне пожаловалась пассажирка маршрутки до Бердска 2
18:00 28-02-2020
Куски стекла на сидении: на дыру в окне пожаловалась пассажирка маршрутки до Бердска
В суд вызвала бизнесмена Тинькова налоговая служба США
17:45 28-02-2020
В суд вызвала бизнесмена Тинькова налоговая служба США
БердскПотепление до +5 градусов с ночными заморозками придет на выходных в Бердск
17:30 28-02-2020
Потепление до +5 градусов с ночными заморозками придет на выходных в Бердск
Квартира в наследство: как не унаследовать долги жильцов вместе с жильем
17:16 28-02-2020
Квартира в наследство: как не унаследовать долги жильцов вместе с жильем
Оторвало руку и изувечило лицо пенсионеру на заводе в Омске 1
17:15 28-02-2020
Оторвало руку и изувечило лицо пенсионеру на заводе в Омске