28.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Подкинувшая новорожденную девочку в туалет перинатального центра женщина попала на видео в Братске

21:16 28.02.2020 Фото: bst.bratsk.ru
0

Предположительно, женщина ведущая за руку ребенка, пронесла младенца в сумке и оставила в женской консультации. По словам врачей, новорождённая весом 3 кг чувствует себя хорошо и «уже с удовольствием поела».

Подкинувшая новорожденную девочку в туалет перинатального центра женщина попала на видео в Братске
СК подозревает эту женщину в оставлении новорожденного ребенка

В Братский перинатальный центр подкинули новорождённого ребёнка. Инцидент произошёл 28 февраля. Информацию «Городу» подтвердили в медицинском учреждении. На запись камер видеоонаблюдения попала женщина, которая, возможно, подкинула младенца.

Как рассказали в перинатальном центре, ребёнок находился в сумке, которую, предположительно, оставила молодая женщина в туалете женской консультации. По словам врачей, новорождённая девочка весом три килограмма чувствует себя хорошо и «уже с удовольствием поела». В перинатальном центре рассказали, что в ближайшее время её передадут в Детскую городскую больницу.

В Следственном комитете сообщили, что на месте уже работают сотрудники ведомства и выясняют обстоятельства происшествия.

Личность матери и личность человека, подкинувшего ребёнка, на момент публикации материала не установлены. Сотрудники Следственного комитета просят отозваться очевидцев происшествия или лиц, располагающих полезной информацией по этому делу.

Видео БСТ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут мать-кукушку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМощнейшая магнитная буря накроет 28 и 29 февраля жителей Бердска 5
22:01 28-02-2020
Мощнейшая магнитная буря накроет 28 и 29 февраля жителей Бердска
БердскДежурных не хватает? Как дозвониться до полиции Бердска? Если 02 молчит, звоните 112 5
22:00 28-02-2020
Дежурных не хватает? Как дозвониться до полиции Бердска? Если 02 молчит, звоните 112
Убила 9-летнего сына с ДЦП за отказ учить математику глухая мать в Москве 1
22:00 28-02-2020
Убила 9-летнего сына с ДЦП за отказ учить математику глухая мать в Москве
БердскВышитого Владимира Путина отправила друзьям в Германию мастерица из Бердска 6
21:55 28-02-2020
Вышитого Владимира Путина отправила друзьям в Германию мастерица из Бердска
Вернут бабушке из детдома внука после его обращения к Путину 2
21:45 28-02-2020
Вернут бабушке из детдома внука после его обращения к Путину
Непрерывно чистят от снега региональные трассы в Новосибирской области
21:30 28-02-2020
Непрерывно чистят от снега региональные трассы в Новосибирской области
БердскМать провалившейся в канализационный колодец 3-летней Полины и.о. мэра Бердска отправил в суд 6
21:20 28-02-2020
Мать провалившейся в канализационный колодец 3-летней Полины и.о. мэра Бердска отправил в суд
Путин об утечке мозгов: Либо закрывать границы, либо платить хорошо платить 1
21:20 28-02-2020
Путин об утечке мозгов: Либо закрывать границы, либо платить хорошо платить
БердскДетские пособия от 3 до 7 лет: На выплату по 5500 рублей на ребенка не принимают документы в России, Бердске и Новосибирске
21:19 28-02-2020
Детские пособия от 3 до 7 лет: На выплату по 5500 рублей на ребенка не принимают документы в России, Бердске и Новосибирске
Подкинувшая новорожденную девочку в туалет перинатального центра женщина попала на видео в Братске
21:16 28-02-2020
Подкинувшая новорожденную девочку в туалет перинатального центра женщина попала на видео в Братске