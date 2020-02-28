Подкинувшая новорожденную девочку в туалет перинатального центра женщина попала на видео в Братске

Предположительно, женщина ведущая за руку ребенка, пронесла младенца в сумке и оставила в женской консультации. По словам врачей, новорождённая весом 3 кг чувствует себя хорошо и «уже с удовольствием поела».

СК подозревает эту женщину в оставлении новорожденного ребенка

В Братский перинатальный центр подкинули новорождённого ребёнка. Инцидент произошёл 28 февраля. Информацию «Городу» подтвердили в медицинском учреждении. На запись камер видеоонаблюдения попала женщина, которая, возможно, подкинула младенца.

Как рассказали в перинатальном центре, ребёнок находился в сумке, которую, предположительно, оставила молодая женщина в туалете женской консультации. По словам врачей, новорождённая девочка весом три килограмма чувствует себя хорошо и «уже с удовольствием поела». В перинатальном центре рассказали, что в ближайшее время её передадут в Детскую городскую больницу.

В Следственном комитете сообщили, что на месте уже работают сотрудники ведомства и выясняют обстоятельства происшествия.

Личность матери и личность человека, подкинувшего ребёнка, на момент публикации материала не установлены. Сотрудники Следственного комитета просят отозваться очевидцев происшествия или лиц, располагающих полезной информацией по этому делу.

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