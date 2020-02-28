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Непрерывно чистят от снега региональные трассы в Новосибирской области

21:30 28.02.2020 Фото: ТУАД
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Во время снегопада на важные магистрали ежедневно выходят 950-1050 единиц снегоуборочной техники. Автодор просит круглосуточно звонить в случае ДТП или чрезвычайных ситуациях.

Непрерывно чистят от снега региональные трассы в Новосибирской области
Дорожники чистят от снега трассы, в том числе Р-256 в Бердске

Дорожные машины со шнекороторным, плужным и щеточным оборудованием выходят на борьбу со снегом на региональных и межмуниципальных дорогах Новосибирской области в период снегопада. Работа подрядчиков ведется непрерывно под контролем регионального минтранса и Территориального управлении автомобильных дорог Новосибирской области.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отметил, что в период снегопада дорожные службы работают в усиленном режиме – вместо 230 единиц техники региональные и межмуниципальные дороги ежедневно убирают 950-1050 единиц практически непрерывно. «Специалисты подведомственного минтрансу Территориального управления автодорог работают с применением системы метеообеспечения на основании данных с метеостанций и камер видеофиксации, расположенных в каждом районе области. Это позволяет в режиме онлайн получать не только достоверный метеопрогноз, но и картинку с более чем 120 камер, установленных на дорогах области, – рассказал министр. – Техника выходит на дороги, как только начинается снег. В первую очередь внимание уделяется школьным маршрутам и маршрутам движения пассажирского транспорта».

Подрядные организации используют для уборки снега различные виды машин – шнекороторы, комбинированные дорожные машины с навесным оборудованием (щетки, отвалы, плуги), а также погрузчики различного назначения и тракторы со снегоуборочным оборудованием. Своевременность выхода техники на трассы и качество уборки снега контролируют в круглосуточном режиме сотрудники регионального минтранса и Территориального управления автодорог Новосибирской области (ТУАД).

В ТУАД напомнили, что при наличии данных об опасных явлениях, возникших ДТП или чрезвычайных происшествиях на дорогах, следует немедленно сообщить по круглосуточному номеру телефона 730 (для абонентов МТС) или 8-913-949-00-30 (для абонентов других сотовых операторов), на единый номер экстренных служб 112, а также по телефонам 8 (383)262-62-72, 8-913-943-12-74.

Кроме того, службы ТУАД настроены на соответствующие частоты радиолюбительских каналов, специалисты регулярно слушают сообщения водителей и в случае необходимости готовы оперативно отреагировать.

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