Вернут бабушке из детдома внука после его обращения к Путину

Власти Москвы немедленно отрапортовали: обратятся в суд, чтобы ребенок жил в родной семье. Но учительница Миши рассказал, что у него были проблемы с учебой, и учиться ему не давала как раз бабушка.

Детям не всегда хорошо живется с родными людьми

Неожиданное продолжение может получить история, которая накануне тронула всю страну. Жизнь Миши Тимофеева может резко измениться после встречи с президентом. У Владимира Путина он спросил, как ему вернуться домой из детского дома, куда его забрали органы опеки от родной бабушки.

За те три месяца, которые Елена Тимофеева пытается вернуть своего родного внука домой, она усвоила: холодильник должен быть забит продуктами до отказа, еда для любого проверяющего из опеки – главный аргумент.

В свои 69 лет Елена Тимофеева не жалуется ни на здоровье, ни на отсутствие денег. Ведь все пять лет после смерти родителей Миши они неплохо жили на ее московскую пенсию и доходы от сдачи второй квартиры в аренду, даже при отсутствии пособия по опекунству. Но сотрудники социальной защиты всё же нашли повод разлучить двух близких людей.

«Я плохо воспитываю Мишу, Миша плохо учится, он прогуливает. А я вам скажу, он ни разу не прогулял без моего разрешения. Это я его не пускала, потому что он ночью не спал», — признается бабушка Миши.

У мальчика гипертония в осложненной форме. Недомогание — единственная причина прогулов ее внука. Вообще, они вместе жили, как говорят, душа в душу. Мальчик ходил в музыкальную школу и увлекался историей. Впрочем, и это, и то, как Миша любит свою бабушку и мечтает вернуться к ней домой, было видно на этих кадрах его случайной встречи с президентом.

«А можно Вас спросить? Я вот живу в детском доме, хочу попасть домой к бабушке, а что мне нужно сделать?» — спросил мальчик у президента.

Владимир Путин попросил записать все данные Миши Тимофеева, а через несколько часов пресс-служба социальной защиты Москвы сделала вот такое заявление.

«Мы незамедлительно обратимся в суд для того, чтобы помочь бабушке оформить опеку. Мы считаем, что ребенок должен жить вместе с родными людьми, и наши специалисты делают все возможное, чтобы вернуть мальчика в семью», — заявили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Впервые Миша Тимофеев попал под пристальное внимание сотрудников соцзащиты в 2015 году. Когда умерла его мама — кровоизлияние в мозг, — полиция отдала мальчика в детский приёмник-распределитель, в квартире на тот момент больше никого из взрослых не было. Отец Миши умер годом ранее, а бабушка жила отдельно. Искать ее тогда почему-то не стали. Пенсионерка нашла своего внука сама. С тех пор они жили вместе, пока мальчик не оказался вот за этими дверями.

«Возрождение» – это не единственный центр для детей-сирот, где успел побывать Миша Тимофеев. За 120 дней разлуки с родной бабушкой он сменил третье место проживания. И почему-то в итоге социальная защита подобрала для мальчика детский дом подальше от неё.

Елена Тимофеева, конечно, ездит к внуку часто, в последний раз она видела Мишу в понедельник. Говорит, сильно похудел, переживает. Бабушка мальчика волнуется не меньше, но теперь у неё появилась надежда.

«Я очень хочу… Я превратилась в барахло. Мишка-то, он всё время говорил: «Как же я буду, если ты, бабуля, умрешь? Я же один буду на этом свете», — вспоминает Елена.

Бывший классный руководитель Миши Тимофеева, который обратился к Владимиру Путину с просьбой вернуть его бабушке, рассказала, что у мальчика были проблемы с учебой.

По словам Ларисы Колоколовой, бабушка не контролировала школьника, у него были плохие оценки, сам он учился на домашнем обучении.

«Ему предлагали пересдачи, он не вовремя сдавал, а потом я приходила, бабушка не открывала дверь, сложно с ней было общаться. Я сама с ним занималась, делала с ним домашние задания, чтобы ему было легче», — рассказала учительница РЕН ТВ.

Колоколова отметила, что бабушка Миши забирала из класса, уводила и не давала возможность с ним заниматься. Учительница считает, что бабушка «не в силах помочь» школьнику в учебе.

«Он часто в школу опаздывал, сложно было с ним. Мне хотелось, чтобы он делал и потом шел домой, но бабушка приходила и забирала, даже скандалила. А потом бабушке не нравилось, что я с ним занимаюсь. Она попросила, чтобы его перевели к другому классному руководителю. А с опекой у меня был очень тесный контакт, я говорила, где Миша, пришел он или нет. А когда ушел на домашнее обучение, то потом его оформили в интернат», — рассказала учительница.