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Убила 9-летнего сына с ДЦП за отказ учить математику глухая мать в Москве

22:00 28.02.2020 Фото: Википедии
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Мать ударила мальчика кулаком в грудь. Он начал задыхаться и хрипеть. Ребенок скончался до приезда «скорой». Женщина хотела покончить с собой и ее увезли в психбольницу.

Убила 9 летнего сына с ДЦП за отказ учить математику глухая мать в Москве
Мать решила заниматься с ребенком сама, но педагог из нее не получился

Девятилетний мальчик с ДЦП погиб после удара в грудь от матери, которая вышла из себя из-за отказа сына заниматься математикой, передает «Московский комсомолец». По данным издания, трагедия произошла на юго-западе Москвы вечером 26 февраля.

39-летняя мать-одиночка, являющаяся инвалидом по слуху, решила, что ее девятилетний сын сможет выучить математику лучше, чем на отметку «хорошо», и попыталась дополнительно с ним позаниматься.

В результате они с сыном поссорились, и женщина ударила ребенка кулаком в грудь. Мальчик начал задыхаться и хрипеть, его мать вызвала скорую и пыталась спасти сына, следуя указаниям врачей, однако тот скончался.

Прибывшим медикам она рассказала, что убила сына, и заявила, что намерена покончить с собой. Москвичку увезли в психиатрическую клинику.

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От редакции

Вы бьете детей за плохую учебу?

Аноним, 29 февраля 2020 00:10
Вышил крестиком осла без одной ноги больной после ДТП слепой после прочтения БКС.

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