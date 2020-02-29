Нищебродами назвала женихов на шоу «Давай поженимся» эпатажная стриптизерша из Новосибирска

В итоге 23-летняя Анна Герц с накаченными губами и грудью ушла от Ларисы Гузеевой одна — не нашла достойного. На видео она призналась, что подарит себя спортивному предпринимателю с татуировкой, который будет ее баловать круглосуточно.

Сибирячка назвала закомплексованными нищебродами женихов из «Давай поженимся»

Блогер из Новосибирска Анна Герц приняла участие в телевизионном шоу «Давай поженимся!». Себя эпатажная девушка с пятым размером груди и пухлыми губами назвала пантерой, а женихов — нищебродами.

За сердце 23-летней Анны боролись трое мужчин. Девушка рассказала, что в прошлом работала стриптизершой, на чем сколотила неплохое состояние, и начала «тюнинговать» свою внешность — увеличила грудь и губы. Сегодня Анна увлеклась фитнес-направлением. Девушке нужен состоятельный мужчина до 40 лет, который позволит ей купаться в деньгах и будет совершать «капиталовложения» в свою избранницу. На внешность будущего жениха модель особого внимания не обращает.

В итоге сердце Анны не завоевал ни один из кандидатов. Она назвала их закомплексованными нищебродами и осталась одна — так и не нашла себе подходящего партнера.

Сибирячке Анне Герц — 23 года, а выглядит она, по словам поклонников, сногсшибательно! Грудь пятого размера, объемные губы… В свою внешность девушка вложила больше миллиона рублей.

Ранее Анна была стриптизершей, сейчас модель и начинающий фитнес-тренер, мечтает купаться в деньгах и подарках. Бывший возлюбленный сразу обозначил, что не готов стать ее мужем, но с удовольствием воплотил в жизнь все остальные ее желания.

Сейчас девушка свободна и решила попытать свое счастье на Первом канале в шоу «Давай поженимся!».

Сибирячка призналась кастинг-группе проекта, что не видит себя рядом с бородатым и длинноволосым скупердяем, подарит себя спортивному предпринимателю с татуировкой, который будет ее баловать круглосуточно. Добавила она также и то, что точно знает, как доставить мужчине удовольствие.

Однако среди трех конкурсантов и претендентов на ее сердце так и не нашлось подходящего.

— Ни одни не достоин, — резюмировала Анна Герц.