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Нищебродами назвала женихов на шоу «Давай поженимся» эпатажная стриптизерша из Новосибирска

13:15 29.02.2020 Фото: © «Первый канал»
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В итоге 23-летняя Анна Герц с накаченными губами и грудью ушла от Ларисы Гузеевой одна — не нашла достойного. На видео она призналась, что подарит себя спортивному предпринимателю с татуировкой, который будет ее баловать круглосуточно.

Нищебродами назвала женихов на шоу Давай поженимся эпатажная стриптизерша из Новосибирска
Сибирячка назвала закомплексованными нищебродами женихов из «Давай поженимся»

Блогер из Новосибирска Анна Герц приняла участие в телевизионном шоу «Давай поженимся!». Себя эпатажная девушка с пятым размером груди и пухлыми губами назвала пантерой, а женихов — нищебродами.

За сердце 23-летней Анны боролись трое мужчин. Девушка рассказала, что в прошлом работала стриптизершой, на чем сколотила неплохое состояние, и начала «тюнинговать» свою внешность — увеличила грудь и губы. Сегодня Анна увлеклась фитнес-направлением. Девушке нужен состоятельный мужчина до 40 лет, который позволит ей купаться в деньгах и будет совершать «капиталовложения» в свою избранницу. На внешность будущего жениха модель особого внимания не обращает.

В итоге сердце Анны не завоевал ни один из кандидатов. Она назвала их закомплексованными нищебродами и осталась одна — так и не нашла себе подходящего партнера.

Сибирячке Анне Герц — 23 года, а выглядит она, по словам поклонников, сногсшибательно! Грудь пятого размера, объемные губы… В свою внешность девушка вложила больше миллиона рублей.

Ранее Анна была стриптизершей, сейчас модель и начинающий фитнес-тренер, мечтает купаться в деньгах и подарках. Бывший возлюбленный сразу обозначил, что не готов стать ее мужем, но с удовольствием воплотил в жизнь все остальные ее желания.

Сейчас девушка свободна и решила попытать свое счастье на Первом канале в шоу «Давай поженимся!».

Сибирячка призналась кастинг-группе проекта, что не видит себя рядом с бородатым и длинноволосым скупердяем, подарит себя спортивному предпринимателю с татуировкой, который будет ее баловать круглосуточно. Добавила она также и то, что точно знает, как доставить мужчине удовольствие.

Однако среди трех конкурсантов и претендентов на ее сердце так и не нашлось подходящего.

— Ни одни не достоин, — резюмировала Анна Герц.

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От редакции

Кто на такую может клюнуть?

Аноним, 29 февраля 2020 13:54
Да никогда мне не снитесь пожалуйста,страшно от "красоты"с катух слететь,23 года и уже неотразима,увидеть бы лет через 20...
Гость, 29 февраля 2020 13:57
Какая мягко говоря НЕКРАСИВАЯ особа женского пола. С серым веществом в голове, как у птички.
Аноним, 29 февраля 2020 14:56
Не надо птичек обижать
Аноним, 29 февраля 2020 13:58
И зачем нам тут нужна реклама стриптизерши- чушь всякую пишите.
Аноним, 29 февраля 2020 14:15
вот этот ужо-ос претендует на состоятельного спортивного миллионера? Если только сынок чей нить.. Ха!

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