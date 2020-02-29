Поправки в Конституцию: слова о Боге закрепят в отдельной статье

Вместе с тем, сенатор Клишас заявил, что принцип светского государства останется незыблемым. В Конституции записано, что каждый гражданин вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой.

Сенатор Андрей Клишас входит в рабочую группу по поправкам в Конституцию

Тезисы о Боге будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции, но принцип светского государства останется в Основном законе, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию, сенатор Андрей Клишас.

«Принцип светского государства останется в Конституции, как это и предусмотрено ее 14-й и 28-й статьями. Эти положения останутся незыблемыми», — сказал он.

При этом сенатор отметил, что необходимость уважения к памяти предков, которые «с верой в Бога передали нам великую страну», будет прописана в третьей статье Конституции.

«Каждый сам определит свое отношение к Богу, но с необходимостью уважения к памяти предков, которые с верой в Бога передали нам великую страну, думаю, согласится каждый гражданин России», — сказал Клишас.

По его словам, важно подчеркнуть, что Россия остается светским государством и с учетом положений статьи 28 Конституции каждый гражданин вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой.

Сенатор отметил, что одной из важнейших задач рабочей группы является учет идей, высказанных людьми.

«Наших граждан очень беспокоит преемственность, непрерывность нашей истории, духовного и культурного развития. Те идеалы, которые передали нам наши предки, любовь к Отечеству, сохранение единства страны, веру в Бога — с этими идеалами наши предки построили и сохранили для нас великую страну», — подчеркнул он.

Клишас напомнил, что Россия с учетом своего многонационального, многоконфессионального и культурного многообразия развивалась как государство, где вера в Бога и признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека.

«Указанные положения обязательно должны найти отражение в Конституции. Мне кажется, и Межрелигиозный совет, который состоялся сегодня, признает важность этих вопросов и является общей позицией лидеров наших традиционных конфессий», — отметил он.