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Поправки в Конституцию: слова о Боге закрепят в отдельной статье

14:00 29.02.2020 Фото: СФ
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Вместе с тем, сенатор Клишас заявил, что принцип светского государства останется незыблемым. В Конституции записано, что каждый гражданин вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой.

Поправки в Конституцию: слова о Боге закрепят в отдельной статье
Сенатор Андрей Клишас входит в рабочую группу по поправкам в Конституцию

Тезисы о Боге будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции, но принцип светского государства останется в Основном законе, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию, сенатор Андрей Клишас.

«Принцип светского государства останется в Конституции, как это и предусмотрено ее 14-й и 28-й статьями. Эти положения останутся незыблемыми», — сказал он.

При этом сенатор отметил, что необходимость уважения к памяти предков, которые «с верой в Бога передали нам великую страну», будет прописана в третьей статье Конституции.

«Каждый сам определит свое отношение к Богу, но с необходимостью уважения к памяти предков, которые с верой в Бога передали нам великую страну, думаю, согласится каждый гражданин России», — сказал Клишас.

По его словам, важно подчеркнуть, что Россия остается светским государством и с учетом положений статьи 28 Конституции каждый гражданин вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой.

Сенатор отметил, что одной из важнейших задач рабочей группы является учет идей, высказанных людьми.
«Наших граждан очень беспокоит преемственность, непрерывность нашей истории, духовного и культурного развития. Те идеалы, которые передали нам наши предки, любовь к Отечеству, сохранение единства страны, веру в Бога — с этими идеалами наши предки построили и сохранили для нас великую страну», — подчеркнул он.

Клишас напомнил, что Россия с учетом своего многонационального, многоконфессионального и культурного многообразия развивалась как государство, где вера в Бога и признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека.

«Указанные положения обязательно должны найти отражение в Конституции. Мне кажется, и Межрелигиозный совет, который состоялся сегодня, признает важность этих вопросов и является общей позицией лидеров наших традиционных конфессий», — отметил он.

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От редакции

Бог должен быть в душе или на бумаге?

Поросёнок Пётр, 29 февраля 2020 14:29
Очень понравился заголовок на одном известном информационном ресурсе "Путин решит судьбу бога в Конституции", он очень хорошо отображает всю абсурдность этой темы в Конституции 21 века.
Так же не понятно, какого бога им хочется вписать, Зевса, Шиву, Иегову, Вишну, Кетцалькоатлья, Вицлипуцли или Перуна, зачем это всё в Конституции????? "уважения к памяти предков, которые с верой в Бога передали нам великую страну" ну да, особенно после 17 года
Смотришь на весь этот паноптикум, цирк и балаган вокруг поправок и становится уже всё равно, что будет с Родиной и с нами....
Аноним, 29 февраля 2020 16:02
Тем, кому все равно, молчат. А возмущаются те, кто требует чтобы были учтены только их желания. Какой уж цирк? Здесь неуважение к тысячелетней истории страны.
Аноним, 29 февраля 2020 15:52
НВР:
Презрительное отношение к верующим не только пережиток ушедшей эпохи не случившегося "всеобщего счастья", но и очень опасно в нынешней взрывоопасной ситуации в стране. Каждый имеет право выбора своей Веры это право отдельно должно быть записано в Конституции. В настоящее время все наши предки передали нам не только страну, но и Веру. На нее мы имеем право, хранить ее мы обязаны хотя бы для того, чтобы не стать манкуртами. Там же в Конституции должен быть прописан запрет на создание всевозможных тоталитарных сект.

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