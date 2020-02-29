Опрокинулся в кювет автобус с детьми из футбольной команды под Ульяновском. Из 29 пассажиров 10 пострадали

Спортсмены и тренеры ФК «Нефтяник» ехали на соревнования. Авария произошла при неблагоприятных погодных условиях. В регионе создан штаб помощи пострадавшим. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Автобус с детьми опрокинулся на трассе Р-178

29 февраля в 7:54 на трассе Р-178 около п. Порецкое Кузоватовского района Ульяновской области произошло ДТП с участием автобуса «Хендай», направлявшимся из Новоспасское со спортсменами из детского спортивного клуба. Они ехали на соревнования в Ульяновск. Автобус перевернулся в кювет. 10 человек пострадали, сообщили в управлении МЧС по Ульяновской области.

«По предварительным данным, пострадали 10 человек. Шесть детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте. Трое детей находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении областной администрации.

По данным правительства, в автобусе находились 26 детей и три тренера футбольной команды «Нефтяник» из Новоспасского района. ДТП произошло на трассе Солдатская Ташла — Кузоватово.

По поручению губернатора области Сергея Морозова создан оперативный штаб, который занимается организацией необходимой помощи пострадавшим.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась в кювет. Как сообщил ТАСС директор футбольного клуба «Нефтяник» Авхат Абдулин, попавший в ДТП автобус не был рейсовым и принадлежит клубу.

«Ехали на турнир в Ульяновск по мини-футболу. Это наш собственный автобус», — сказал он. «С разрешения родителей часть детей, которые себя хорошо чувствуют, отправляем домой», — уточнил он.

Руководитель клуба добавил, что авария произошла при неблагоприятных погодных условиях.

Сотрудники региональных подразделений МЧС находятся на месте ДТП. Движение на участке дороги не затруднено. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области начало проверку в связи с аварией.