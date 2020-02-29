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Рухнула цена нефти ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года из-за коронавируса

16:25 29.02.2020 Фото: Википедии
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Нефтяные цены опустились до минимума с июля 2017 года, за день они снизились более чем на 5%. Однако вскоре котировки скорректировались.

Рухнула цена нефти ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года из за коронавируса
В последний раз дешевле $49 баррель Brent стоил 25 июля 2017 года

Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае впервые более чем за 2,5 года опустилась ниже $49 за баррель. На минимуме цена барреля Brent в ходе торгов 28 февраля достигла отметки $48,95, что на 5,37% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В последний раз дешевле $49 баррель Brent стоил 25 июля 2017 года, тогда его цена опускалась до $48,63, передает РБК.

Стоимость нефти марки WTI в ходе торгов 28 февраля снижалась до $43,86, что на 6,86% ниже закрытия торгов в четверг.

«Котировки Brent и WTI находятся на минимумах более чем за 2,5 года и могут стремиться в район $44,95 и $42,36 соответственно. Страхи ослабления мирового спроса на нефть охватили мировое сообщество, что приводит к безудержным распродажам», — указывает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Позже, однако, нефтяные цены отскочили от достигнутых минимумов. К 19:40 мск стоимость барреля Brent составляла $49,8, барреля WTI — $44,6.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в феврале ухудшила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году на 230 тыс. баррелей в сутки — до 990 тыс. барр. Эксперты ОПЕК полагают, что темпы роста снизятся из-за распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно действующему с 2018 года в России бюджетному правилу все нефтегазовые доходы бюджета сверх установленной цены отсечения поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который является суверенной «подушкой безопасности». Нынешнее падение нефтяных цен привело к тому, что разрыв между рыночной ценой на нефть и планкой отсечения по бюджетному правилу ($42,4 за баррель марки Urals в 2020 году) сократился до минимального значения за время действия последней версии бюджетного правила в России.

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