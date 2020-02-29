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Полицейского с выстрелом в сердце нашли в Барабинске

18:17 29.02.2020 Фото: pixabay
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У него осталась семья ­- жена учитель и сын 13 лет. Он вечером разгрузил уголь, водовозкой откачал канализацию, помылся в бане и отправил жену за мороженым.

Полицейского с выстрелом в сердце нашли в Барабинске
В пресс-службе областного ГУ МВД подтвердили факт обнаружения трупа мужчины у себя дома со следами смертельного ранения в области сердца

В Барабинске Новосибирской области на улице Пролетарской в пятницу, 28 февраля, в восемь вечера от выстрела в сердца погиб бывший полицейский. Местный житель, который знал погибшего и его семью, рассказал подробности происшествия, пишут Вести.Новосибирск.

«У него осталась семья ­- жена учитель и сын 13 лет. Он вечером разгрузил уголь, водовозкой откачал канализацию, помылся в бане и отправил жену за мороженым. В это время сын был на улице. Позвонил троим бывшим сослуживцам, голос у него был грустный. Жаловался на неудачи в делах и проблемы с работой», -­ рассказал сотрудникам редакции местный житель, который пожелал остаться анонимным.

Погибший был охотником и в доме был новый карабин.

Жена услышала хлопок, зашла в комнату и увидела мёртвого мужа.

«У него было всё: дом , семья. Не было врагов. Был всегда оптимистом и легко переносил все невзгоды. Всегда считал себя правым и держал грудь колесом. Все в шоке от поступка», ­- рассказал наш источник о погибшем.
По информации местных жителей, погибший был родом из Нижнего Урюма. Ему было 45 лет.

В пресс-службе областного ГУ МВД подтвердили факт обнаружения трупа мужчины у себя дома со следами смертельного ранения в области сердца.

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