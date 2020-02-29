10500 человек прошли маршем памяти Бориса Немцова в Москве

Многие пришли с политическими лозунгами: «Нет политическим убийствам», «Свободу политзаключенным», «Борись за конституцию».

К 16 часам «Белый счетчик» насчитал более 23 тысяч участников акции в Москве

В согласованном властями города Москвы публичном мероприятии принимает участие 10500 человек. Все они прошли через досмотровые рамки, которые в настоящее время закрыты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Первые участники мероприятия уже начали расходиться. Сотрудники полиции и Росгвардии продолжают обеспечивать охрану правопорядка и безопасности.

Многие пришли с политическими лозунгами: «Нет политическим убийствам», «Свободу политзаключенным», «Борись за конституцию». Этот марш также во многом посвящен требованиям прекратить «московское дело», дело «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) и освободить политических заключенных, пишет Новая газета.

К 16 часам «Белый счетчик» насчитал более 23 тысяч участников акции в Москве.