10500 человек прошли маршем памяти Бориса Немцова в Москве

В согласованном властями города Москвы публичном мероприятии принимает участие 10500 человек. Все они прошли через досмотровые рамки, которые в настоящее время закрыты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.
Первые участники мероприятия уже начали расходиться. Сотрудники полиции и Росгвардии продолжают обеспечивать охрану правопорядка и безопасности.
Многие пришли с политическими лозунгами: «Нет политическим убийствам», «Свободу политзаключенным», «Борись за конституцию». Этот марш также во многом посвящен требованиям прекратить «московское дело», дело «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) и освободить политических заключенных, пишет Новая газета.
К 16 часам «Белый счетчик» насчитал более 23 тысяч участников акции в Москве.
да
Где его результат в период работы в команде Ельцина?
"Был умён, смел, открыт, много знал"
Да, на официальные мероприятия надевал светлые брюки/двубортный пиджак. Манкировал семейными ценностями.
Объясняю, почему. Посмотрите на тех, кто там марширует. Самые невинные - это лесбиянки, остальных цензурно довольно трудно охарактеризовать. Очень трудно представить себя в этом коллективе, так сильно пасть не каждому дано.
За власовским флагом - остальная Россия.
А за Троцким - разве только с ледорубами.