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10500 человек прошли маршем памяти Бориса Немцова в Москве

22:09 29.02.2020 Фото: Влад Докшин/Новая газета
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Многие пришли с политическими лозунгами: «Нет политическим убийствам», «Свободу политзаключенным», «Борись за конституцию».

10500 человек прошли маршем памяти Бориса Немцова в Москве
К 16 часам «Белый счетчик» насчитал более 23 тысяч участников акции в Москве

В согласованном властями города Москвы публичном мероприятии принимает участие 10500 человек. Все они прошли через досмотровые рамки, которые в настоящее время закрыты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Первые участники мероприятия уже начали расходиться. Сотрудники полиции и Росгвардии продолжают обеспечивать охрану правопорядка и безопасности.

Многие пришли с политическими лозунгами: «Нет политическим убийствам», «Свободу политзаключенным», «Борись за конституцию». Этот марш также во многом посвящен требованиям прекратить «московское дело», дело «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) и освободить политических заключенных, пишет Новая газета.

К 16 часам «Белый счетчик» насчитал более 23 тысяч участников акции в Москве.

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От редакции

А вы бы встали в марш памяти Бориса Немцова?

Аноним, 01 марта 2020 10:16
НВР:
да
Аноним, 01 марта 2020 10:26
А в Питере такой же митинг разогнали полицаи.
Аноним, 01 марта 2020 10:39
Б.Немцов был из числа тех, кто мог работать на пользу рядовых людей. Был умён, смел, открыт, много знал, пытался достучаться до сознания народа. Согражданами понят не был, но у кого-го стал, как кость в горле.
Аноним, 01 марта 2020 15:52
"Б.Немцов был из числа тех, кто мог работать на пользу рядовых людей"
Где его результат в период работы в команде Ельцина?
"Был умён, смел, открыт, много знал"
Да, на официальные мероприятия надевал светлые брюки/двубортный пиджак. Манкировал семейными ценностями.
Аноним, 01 марта 2020 11:45
НВР: нет.
Объясняю, почему. Посмотрите на тех, кто там марширует. Самые невинные - это лесбиянки, остальных цензурно довольно трудно охарактеризовать. Очень трудно представить себя в этом коллективе, так сильно пасть не каждому дано.
Аноним, 01 марта 2020 12:41
Посмотрел. Таких как вы там не было. А значит не стыдно идти.
Аноним, 01 марта 2020 12:40
ГУВД традиционно занижает циферки. Белый счётчик насчитал 22,5 тысяч человек. Это не считая тех, кто не смог пройти ограничительные рамки "безопасности" (безопасности властей?), с огромными очередями, выставленные ГУВД и в какой-то момент просто закрытые.
Гость, 01 марта 2020 14:39
Вы ещё марш памяти троцкого додумайтесь соорудить?! Тоже, наверное, "мученик режЫма" и "светлый человек"?!
Аноним, 01 марта 2020 14:57
Господи, при чём тут вождь Красной Армии? Что у вас вообще в голове? Выключите телевизор наконец!
Аноним, 01 марта 2020 14:58
Не, за белогвардейцев РПЦ крестными ходами ходют.
За власовским флагом - остальная Россия.
А за Троцким - разве только с ледорубами.
Гость, 01 марта 2020 16:52
"Что у вас в голове -выключите телевизор..." - это на гейтусовках таким аргументам учат?!
Аноним, 01 марта 2020 18:03
"Учат на гейтусовках" - какой блистательный "аргумент"... Шах и мат!... )))
Аноним, 01 марта 2020 16:10
Выдающуюся роль Троцкого в победе красных в Гражданской войне только сами красные и склонны минимизировать.
Гость, 01 марта 2020 19:15
А чего непонятного? Был патриотом, защищал Родину - почёт тебе и слава! Продался врагам - шлямбур в дурную башку! Без раскланиваний, виляний и высказывания "озабоченностей по поводу"!

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