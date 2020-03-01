Отмены «клеток» в судах и газификации всей страны требует от Мишустина спикер Совфеда Матвиенко

Отсутствие газа мешает развитию бизнеса. Кроме того, говорили об отмене «клеток», в которые в судах помещают не осуждённых людей, а лишь подозреваемых в совершении преступления — соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму.

Валентина Матвиенко заявила премьеру Мишустину о том, что пришла пора принять госпрограммы по газификации страны

Люди в регионах рассержены, что на территориях, по которым проходят крупные экспортные газопроводы, далеко не все дома обеспечены газом. На встрече руководства Совета Федерации с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным в пятницу 28 февраля спикер палаты регионов Валентина Матвиенко подняла вопрос о необходимости принятия новой госпрограммы газификации России. Успели также обсудить проблему фальшивой минералки и «клетки» в залах суда, передает «Парламентская газета».

Новая газификация всей страны

Начало работы газопровода «Сила Сибири», который перегоняет наш газ в Китай сотнями тысяч кубометров, обострил тему отсутствия «голубого топлива» в большом количестве российских домов. В Забайкалье даже организовали конкурс в Интернете на лучшее обращение к главе Газпрома Алексею Миллеру от жителей региона, где над городами зимой стоит смог из-за того, что люди вынуждены отапливать свои дома дровами и углём из-за отсутствия газоснабжения. В Сети также гуляет мем с переименованием «Силы Сибири» в газопровод «Мимо Сибири»…

На встрече сенаторов с Михаилом Мишустиным Валентина Матвиенко подняла эту тему. Она заверила, что парламентарии «не занимаются популизмом» и понимают все проблемы и трудности, связанные с доставкой газа во все российские дома — зачастую это слишком дорого для поставщиков. «Экспорт газа за рубеж — это важно и нужно, но люди, по территории которых проходят экспортные газопроводы, не понимают, почему они должны отапливать свои дома валежником? Мы уверены, что в стране должна быть принята госпрограмма по газификации — время пришло. И рассчитываем в этом вопросе на личную поддержку председателя Правительства», — заявила Матвиенко.

Сюда же она отнесла проблему разрыва в тарифах на электроэнергию — наряду с газообеспечением это остаётся одним из главных факторов, которые тормозят развитие того или иного региона (а значит, и понижает уровень жизни в нём), снижает их инвестиционный потенциал. Именно разрыв по уровню жизни и развития экономики, по её словам, является ключевой проблемой в масштабах страны.

«Как может бизнес приходить в регион, если в нём тарифы на электроэнергию вдвое выше, чем у соседей? Это не дело. Надо принимать решение в Правительстве», — считает Матвиенко.

Говоря о мерах по поддержке бизнеса, спикер призвала не увлекаться маркировкой товаров (эта кампания сейчас активно продвигается в стране, маркируется всё, от шуб до молочных продуктов). «Ко мне обратились кондитеры — можно же дойти до маразма, и на каждую шоколадку и конфету ставить маркировку! Это дополнительная нагрузка на бизнес, которая будет сказываться на ценах, а значит — на гражданах», — уверена спикер Совфеда.

Вместе с тем Валентина Матвиенко указала, что маркировка необходима на бутылках с питьевой и минеральной водой. Но процесс тормозится. «Идёт массовый обман людей, в большинстве случаев это просто вода из-под крана! А маркировку такой продукции кто-то сдерживает — может быть, не без умысла» (оставим за скобками потери бюджета. — Прим. ред.).

«Давайте вернёмся к этой теме», — обратилась Матвиенко к премьеру. «Обязательно», — моментально отреагировал бывший налоговик Мишустин и пообещал взять проблему качества питьевой воды в России под свой контроль.

За подзаконные акты Мишустин спросит строго

Отдельно на встрече подняли вопрос об отмене «клеток», в которые в судах помещают не осуждённых людей, а лишь подозреваемых в совершении преступления — соответствующий законопроект был разработан сенаторами по инициативе Валентины Матвиенко и уже внесён в Госдуму. При его подготовке возникли противоречия с силовыми ведомствами, но глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает, что документ уже может быть принят в первом чтении: «Мы достигли многих компромиссов, все они есть в документе, которые мы проработали вместе с Правительством».

Однако пока не решено, кто именно будет платить за безопасность людей на скамье подсудимых и в зале суда, нести ответственность за транспортировку подозреваемых? Как один из вариантов, Клишас предложил передать эти вопросы Федеральной службе исполнения наказаний. — сейчас же за это несёт ответственность МВД. Сенатор попросил премьера не снимать этот болезненный вопрос с повестки и продолжить работу — по его словам, за каждое дело, где подозреваемые сидят в «клетке» на суде, Россия платит по искам в ЕСПЧ более семи тысяч евро. «Мы можем и должны решить этот вопрос. На конец прошлого года таких дел было более 200, а сейчас их будет вал», — предупредил парламентарий.

Мишустин пообещал сенаторам заняться решением вопроса совместно с МВД — по его мнению, ситуация, когда люди, чья вина не доказана, сажаются в «клетки», недопустима.

Такую же реакцию вызвало у него замечание Клишаса об ухудшении ситуации с разработкой подзаконных актов — именно они обеспечивают или тормозят вступление принятых парламентом законов в силу. «Когда задумывается законопроект, надо планировать подзаконные акты — это естественный процесс. Сейчас у нас на контроле 393 таких нормативных акта, но мы будем соответствующим образом контролировать подготовку всех подзаконных актов и строго спрашивать за это», — пообещал он.

Валентина Матвиенко также обратила внимание на забюрократизированность процедуры согласования законов. «На мой взгляд это надо точно менять — возможно дать больше полномочий вице-премьерам в данном вопросе», — предложила она.

Когда задумывается законопроект, надо планировать подзаконные акты — это естественный процесс. Сейчас у нас на контроле 393 таких нормативных акта.

Сенаторы приветствовали требование Мишустина, чтобы министры лично выезжали в регионы и своими глазами видели проблемы на местах. Премьер сам подал пример, посетив недавно Нижний Новгород и Курган. Валентина Матвиенко (кстати, сама в прошлом зампред в кабинете Примакова) заметила, что Мишустин приезжал туда «не ленточки перерезать», а чтобы оценить проблемные объекты. «Это хороший стиль», — подчеркнула спикер, и заверила, что Совет Федерации и дальше намерен постоянно и тесно взаимодействовать с Правительством и лично с премьер-министром.