Лезли на обледенелый столб и брали штурмом снежную крепость на Масленицу в Бердске

На главной площади Бердска народ празднует Масленицу. Все традиционные атрибуты прощания с зимой присутствуют — снежная крепость, покрытый льдом столб, чучело Масленицы, игры, молодецкие забавы. И, конечно, блины.
Праздник, который в этом году вернули на площадь Горького, продлится 1 марта до 15.00. В это время сожгут чучело Масленицы, которое символизирует прощание с зимой.
Народные гуляния стали действительно народными. Для комфорта празднующих организаторы позаботились об общественных биотуалетах. полицейские следят за соблюдением общественного порядка.
Подробности — в ближайшее время.
Автор видео Елена Белоусова
1. Указатель) было бы здорово, будь какой-то указатель на площадки, типа там снежная крепость вощраст 5+,там скоморохи танцевальные игры и конкурсы 2+,ярмарка поделок там-то и т. д. Очень трудно ориентироваться, идёшь на угад.
2.больше игр для родителей с детьми, так как их подавляющее большинство, тот де ручеек, гуси лебеди, можно было организовать, потому что народу достаточно, выпускать ребёнка из поля зрения страшно, а стоять просто - прохладно.
3.ничего нет для молодежи, нет никуда вовлечености. Так же хотелось бы игр, не конкурсов, а игр. Это лучший способ окунуться в праздник.
4. Фотозоны.