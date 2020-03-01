01.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Лезли на обледенелый столб и брали штурмом снежную крепость на Масленицу в Бердске

13:43 01.03.2020 Фото: Елены Белоусовой
4 2

Завершится праздник сожжением чучела Масленицы, что символизирует прощание с зимой.

Лезли на обледенелый столб и брали штурмом снежную крепость на Масленицу в Бердске
В 2020 году Масленицу вернули на площадь Горького в Бердске

На главной площади Бердска народ празднует Масленицу. Все традиционные атрибуты прощания с зимой присутствуют — снежная крепость, покрытый льдом столб, чучело Масленицы, игры, молодецкие забавы. И, конечно, блины.

Праздник, который в этом году вернули на площадь Горького, продлится 1 марта до 15.00. В это время сожгут чучело Масленицы, которое символизирует прощание с зимой.

Народные гуляния стали действительно народными. Для комфорта празднующих организаторы позаботились об общественных биотуалетах. полицейские следят за соблюдением общественного порядка.

Подробности — в ближайшее время.

Лезли на обледенелый столб и брали штурмом снежную крепость на Масленицу в Бердске

Масленица-2020

Автор видео Елена Белоусова

Лезли на обледенелый столб и брали штурмом снежную крепость на Масленицу в Бердске

Масленица-2020

Лезли на обледенелый столб и брали штурмом снежную крепость на Масленицу в Бердске

Масленица-2020

Лезли на обледенелый столб и брали штурмом снежную крепость на Масленицу в Бердске

Масленица-2020

Мнение читателей
2
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Празднуете Масленицу?

Аноним, 01 марта 2020 15:51
Никого не прощаю
Алексей, 01 марта 2020 16:15
бог простит.но не люди.
Аноним, 01 марта 2020 16:31
Пришли на праздник в 14, погода, конечно, порадовала. Хотелось бы оставить несколько пожеланий, без критики:
1. Указатель) было бы здорово, будь какой-то указатель на площадки, типа там снежная крепость вощраст 5+,там скоморохи танцевальные игры и конкурсы 2+,ярмарка поделок там-то и т. д. Очень трудно ориентироваться, идёшь на угад.
2.больше игр для родителей с детьми, так как их подавляющее большинство, тот де ручеек, гуси лебеди, можно было организовать, потому что народу достаточно, выпускать ребёнка из поля зрения страшно, а стоять просто - прохладно.
3.ничего нет для молодежи, нет никуда вовлечености. Так же хотелось бы игр, не конкурсов, а игр. Это лучший способ окунуться в праздник.
4. Фотозоны.
Аноним, 01 марта 2020 16:42
А вы уверены,что молодежи какие то игры нужны.Они стояли компашками,веселили себя.Так что все как всегда.Кстати не видела курящей молодежи,а вот папки с мамками и с маленькими детьми-тоже как всегда -с сигаретами и завернутыми бутылками.Много детей потерялось.Неоднозначное мнение.А вот подростки на высоте

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончался внезапно 2-классник прямо на уроке в школе №12 Магнитогорска
17:15 01-03-2020
Скончался внезапно 2-классник прямо на уроке в школе №12 Магнитогорска
Бердск75 дней до Победы: я ранен вражеской пулей в правую ногу выше колена
17:15 01-03-2020
75 дней до Победы: я ранен вражеской пулей в правую ногу выше колена
Исчезли бесследно после нападения журналисты "Sputnik Турция" в Анкаре
17:00 01-03-2020
Исчезли бесследно после нападения журналисты
В живых из 90 десантников осталось только 6. Последний бой в Чечне 20 лет назад приняла рота Псковской дивизии ВДВ
16:45 01-03-2020
В живых из 90 десантников осталось только 6. Последний бой в Чечне 20 лет назад приняла рота Псковской дивизии ВДВ
БердскЗа три минуты сгорело чучело Масленицы в Бердске. Сняли на видео полыхающий символ зимы
16:37 01-03-2020
За три минуты сгорело чучело Масленицы в Бердске. Сняли на видео полыхающий символ зимы
Путин: коронавирус затрагивает систему всех мировых экономик 3
16:30 01-03-2020
Путин: коронавирус затрагивает систему всех мировых экономик
Гей-порно показал на Масленицу на уличном экране уволенный светооператор в Приморье 2
16:15 01-03-2020
Гей-порно показал на Масленицу на уличном экране уволенный светооператор в Приморье
Издевательства до крови подростков над ребенком сняли на видео в Пермском крае
16:00 01-03-2020
Издевательства до крови подростков над ребенком сняли на видео в Пермском крае
Какие законы вступают в силу с марта в России
15:45 01-03-2020
Какие законы вступают в силу с марта в России
Чаще хамят на дорогах водители дорогих автомобилей
15:30 01-03-2020
Чаще хамят на дорогах водители дорогих автомобилей