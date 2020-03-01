Лезли на обледенелый столб и брали штурмом снежную крепость на Масленицу в Бердске

Завершится праздник сожжением чучела Масленицы, что символизирует прощание с зимой.

В 2020 году Масленицу вернули на площадь Горького в Бердске

На главной площади Бердска народ празднует Масленицу. Все традиционные атрибуты прощания с зимой присутствуют — снежная крепость, покрытый льдом столб, чучело Масленицы, игры, молодецкие забавы. И, конечно, блины.

Праздник, который в этом году вернули на площадь Горького, продлится 1 марта до 15.00. В это время сожгут чучело Масленицы, которое символизирует прощание с зимой.

Народные гуляния стали действительно народными. Для комфорта празднующих организаторы позаботились об общественных биотуалетах. полицейские следят за соблюдением общественного порядка.

Подробности — в ближайшее время.

Масленица-2020

Автор видео Елена Белоусова

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Масленица-2020

Масленица-2020