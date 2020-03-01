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Издевательства до крови подростков над ребенком сняли на видео в Пермском крае

16:00 01.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Некоторое время мальчик лежал в спортзале без сознания, из носа у него потекла кровь. В соцсетях пишут, что у пострадавшего ученика задержка в развитии, его воспитывает опекун. После опубликования ролика полиция начала проверку.

Издевательства до крови подростков над ребенком сняли на видео в Пермском крае
Инцидент произошел в спортзале одной из пермских школ

В Пермском крае школьники сняли на видео, как подросток издевается над ребенком и доводит его до истерики. О случившемся в группе «Подслушано Добрянка» во «ВКонтакте» рассказал опекун пострадавшего. Полиция уже начала проверку.

«27 февраля в Висимской школе над моим приемным сыном издевались, оскорбляли и унижали. Какое страшное равнодушие. Пожалуйста, воспитывайте своих детей правильно», — написал автор поста, прикрепив видеозапись произошедшего.

На кадрах видно, как подросток держит мальчика в спортзале, который кричит и просит его отпустить. Потом отпускает его, тот падает и, по всей видимости, разбивает нос. Некоторое время мальчик лежал без сознания, из носа у него потекла кровь. Слышно, что нападавший попросил одноклассницу принести тряпку, чтобы вытереть пол. Через какое-то время ребенок встал и начал бегать за обидчиком, после чего выбежал из спортзала. После публикации видеозаписи, как сообщает телеканал 360, местная полиция начала проверку.

В соцсетях пишут, что у пострадавшего мальчика задержка в развитии, его воспитывает опекун. Пользователи посетовали на то, что никто из одноклассников не пришел ребенку на помощь.

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