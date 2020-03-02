02.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Пять юных футболистов изуродовало в страшной аварии под Ульяновском

09:30 02.03.2020 Фото: Следственный комитет РФ
0

Расследование на личный контроль взял глава СК Бастрыкин.

Пять юных футболистов изуродовало в страшной аварии под Ульяновском
Автобус перевозил детей и перевернулся

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного изначально органами полиции и в последующем по инициативе регионального следственного управления СК России принятого к своему производству, по факту ДТП на автодороге «Ульяновск-Барыш», в результате которого пострадали дети (ч.1 ст. 264 УК РФ).

Как ранее сообщалось, около 8 часов 29 февраля 2020 года в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Ульяновск-Барыш» с участием автобуса «Higer», перевозившего школьников — спортсменов футбольного клуба «Нефтяник», травмы различной степени тяжести были причинены пятерым детям в возрасте от 8 до 15 лет.

В ходе первоначальных следственных действий следователями произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели произошедшего, потерпевшие, изъята необходимая документация. Водитель автобуса допрошен в качестве подозреваемого. Проводятся иные следственные действия.

Учитывая общественный резонанс, а также то, что в результате ДТП пострадали дети, Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области тщательнейшим образом установить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, глава ведомства дал указание руководству территориального следственного управления подробно доложить о первоначально проведенных следственных действиях. Дальнейший ход расследования уголовного дела по поручению Александра Бастрыкина поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Источник: Следственный комитет РФ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как избежать ДТП?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскИз горящего дома спаслась семья в Бердске
10:00 02-03-2020
Из горящего дома спаслась семья в Бердске
Пересмотрят стоимость отопления из-за теплой зимы в России
10:00 02-03-2020
Пересмотрят стоимость отопления из-за теплой зимы в России
Салон красоты Batterflay сделает ваши ножки гладкими и неотразимыми
09:47 02-03-2020
Салон красоты Batterflay сделает ваши ножки гладкими и неотразимыми
БердскДлинные выходные с 7 по 9 марта ждут жителей Бердска
09:45 02-03-2020
Длинные выходные с 7 по 9 марта ждут жителей Бердска
Пять юных футболистов изуродовало в страшной аварии под Ульяновском
09:30 02-03-2020
Пять юных футболистов изуродовало в страшной аварии под Ульяновском
Развейте прах в поле: последнюю волю погибшего из-за сухого льда на вечеринке мужа назвала блогер
09:26 02-03-2020
Развейте прах в поле: последнюю волю погибшего из-за сухого льда на вечеринке мужа назвала блогер
БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
09:20 02-03-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает
БердскМатеринский капитал: закон о выплате 466 тыс. рублей семьям с первенцем в России, Бердске и Новосибирске подписал Путин
09:16 02-03-2020
Материнский капитал: закон о выплате 466 тыс. рублей семьям с первенцем в России, Бердске и Новосибирске подписал Путин
СМИ: Путин может возглавить список "Единой России" на выборах в Госдуму
09:15 02-03-2020
СМИ: Путин может возглавить список
"Паяр" заботится, чтобы тепло и уют всегда царили в вашем доме
09:11 02-03-2020