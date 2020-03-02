Пять юных футболистов изуродовало в страшной аварии под Ульяновском

Автобус перевозил детей и перевернулся

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного изначально органами полиции и в последующем по инициативе регионального следственного управления СК России принятого к своему производству, по факту ДТП на автодороге «Ульяновск-Барыш», в результате которого пострадали дети (ч.1 ст. 264 УК РФ).

Как ранее сообщалось, около 8 часов 29 февраля 2020 года в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Ульяновск-Барыш» с участием автобуса «Higer», перевозившего школьников — спортсменов футбольного клуба «Нефтяник», травмы различной степени тяжести были причинены пятерым детям в возрасте от 8 до 15 лет.

В ходе первоначальных следственных действий следователями произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели произошедшего, потерпевшие, изъята необходимая документация. Водитель автобуса допрошен в качестве подозреваемого. Проводятся иные следственные действия.

Учитывая общественный резонанс, а также то, что в результате ДТП пострадали дети, Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области тщательнейшим образом установить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, глава ведомства дал указание руководству территориального следственного управления подробно доложить о первоначально проведенных следственных действиях. Дальнейший ход расследования уголовного дела по поручению Александра Бастрыкина поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Источник: Следственный комитет РФ