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Развейте прах в поле: последнюю волю погибшего из-за сухого льда на вечеринке мужа назвала блогер

09:26 02.03.2020 Фото: 123.ru
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28 февраля, Диденко вместе с мужем и друзьями отмечали ее день рождения, участники вечеринки решили высыпать в бассейн 25 килограммов сухого льда.

Развейте прах в поле: последнюю волю погибшего из за сухого льда на вечеринке мужа назвала блогер
Погибли на вечеринке из-за сухого льда друзья и муж блогера

Блогер Екатерина Диденко рассказала о последней воле своего супруга Валентина, который погиб во время вечеринки в честь ее дня рождения.
«Похорон не будет, будет кремация. Валя хотел, чтобы его кремировали и чтобы его прах я развеяла над полем. Он говорил: «Я не хочу, чтоб меня хоронили, я не хочу, чтоб меня отпевали. Я хочу, чтоб меня кремировали и развеяли прах», — рассказала она в Instagram.
В пятницу, 28 февраля, Диденко вместе с мужем и друзьями отмечали ее день рождения в банном комплексе. Участники вечеринки решили высыпать в бассейн 25 килограммов сухого льда.

Несколько гостей попробовали окунуться. В результате двое скончались на месте. Валентин Диденко умер в больнице.

Источник: РИА Новости

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