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Дом / Общество

Много денег: как привлечь богатство?

21:21 02.03.2020 Фото: pixabay.com
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Если люди нашли пуговицу, советуют не торопиться её выбрасывать, так как она может принести большой успех тем людям, которые не верят в чудеса. Чем больше на ней дырочек, тем больше удачи будет у человека.

Много денег: как привлечь богатство?
Кольцо является предвестником хороших событий

Многие люди верят в силу предметов, особенно если их нашли где-то на улице. Считается, что они могут принести как положительную, так и негативную энергию в дом хозяев. Эксперты рассказали о том, что сумеет принести удачу и финансовую стабильность.

Подкова
Данная находка практически всегда являлась символом удачи и финансового благополучия. Она помогала решить многочисленные жизненные проблемы, а также осуществить планы на будущее. Если повесить подкову возле входной двери, она обязательно будет приносить удачу, только нужно, чтобы висела она вверх рожками.

Икона
Хорошая находка не только для тех людей, которые верят в Бога, но и для всех остальных. Она помогает очистить свою душу от всех плохих мыслей, улучшает настроение, привлекает в дом богатство и семейное благополучие.

Пуговица
Если люди нашли пуговицу, советуют не торопиться её выбрасывать, так как она может принести большой успех тем людям, которые не верят в чудеса. Чем больше на ней дырочек, тем больше удачи будет у человека.

Кольцо
Данная находка сулит хорошее настроение и большую прибыль. Кольцо является предвестником хороших событий. Несмотря на положительную энергию и привлечение в дом финансов, носить данное украшение не советуют. Желательно придя домой, положить его где-то в стороне.

Ключ
Данная находка привлечёт в дом благополучие и успех во всех делах и начинаниях. Найдя данный предмет, люди сумеют решить все проблемы, связанные с деньгами.

Старинная монета
Удача и успех будет в семье, если найти старинную монету. Может стать хорошим оберегом для тех людей, которые хотят защититься от различных бед и страданий.

Работающие часы
Если человек нашел на улице работающие часы, то в его жизни решатся все проблемы, связанные с деньгами.

Источник: rsute.ru

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