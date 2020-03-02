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Убегал на скорости 230 км/ час от полиции пьяный водитель «Porsche» в Кузбассе и попал на видео

13:15 02.03.2020 Фото: стоп-кадр видео
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На мужчину составили 12 административных протоколов.

Убегал на скорости 230 км/ час от полиции пьяный водитель Porsche в Кузбассе и попал на видео
Пьяный водитель не смог скрыться от полиции

Около 20:00 в дежурную часть ГИБДД УМВД России по г. Новокузнецку поступило сообщение о том, что на улице Циолковского на тротуаре с нарушением ПДД припаркован автомобиль «Порше Кайен», а за рулем сидит мужчина и распивает алкоголь. Ближайший наряд ДПС приехал по указанному адресу, чтобы проверить информацию. В этот момент водитель закрыл дверь и попытался скрыться от инспекторов ГИБДД. Полицейские начали преследование. Нарушитель на большой скорости двигался в направлении южного выезда из города. На требование инспекторов остановиться автомобилист не реагировал, неоднократно выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации, несколько раз проехал на красный сигнал светофора. Скорость автомобиля лихача достигала 230 км/ч. На улице Гончарова сотрудникам ГИБДД удалось заблокировать «Порше» и задержать нарушителя.

За рулем находился 31-летний житель Новосибирска. Пройти освидетельствование на состояние опьянения он смог только с третьей попытки. Результат алкотестера — 0,665 мг/л. Мужчина вел себя агрессивно, в результате полицейские применили к нему спецсредства — наручники.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что автомобилем водитель управлял в состоянии опьянения и будучи лишенным права управления за аналогичное правонарушение. Кроме того, он уже является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В общей сложности полицейские составили на нарушителя 12 административных протоколов: 4 – за выезд на встречную полосу, 6 – за проезд на запрещающий сигнал светофора, 1 – за управление транспортом, будучи лишенным водительских прав и 1 – за отказ от остановки транспортного средства. Кроме того, в полиции Новокузнецка решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного еще одного уголовного дела за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Стоит отметить, что в погоне за «Порше» участвовали новые патрульные автомобили марки «Шкода», которые поступили в распоряжение ГИБДД Кузбасса в январе текущего года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все автомобили имеют повышенные динамические характеристики, способны за 7,3 секунды развивать скорость 100 км/час, при этом максимальная скорость авто составляет 231 км/час.

Источник: МВД Кузбасс

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