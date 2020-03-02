Выкинула 4-месячного ребенка на асфальт с 8 этажа жительница Приморья

Ребенок погиб на месте

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство малолетнего ребенка.

В ходе предварительного следствия установлено, что в ноябре 2019 года в Первомайском районе г. Владивостока 38-летняя местная жительница в результате внезапно возникшего приступа агрессии к своему 4-месячному ребенку выкинула его в окно, вследствие чего он упал с 8 этажа на асфальтированный участок местности и скончался.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемая страдает психическим расстройством и не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, а также нуждается в принудительном лечении в условиях психиатрического стационара.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении к женщине принудительных мер медицинского характера.

Источник: СК по Приморскому краю