02.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Выкинула 4-месячного ребенка на асфальт с 8 этажа жительница Приморья

13:30 02.03.2020 Фото: 123ru.net
1

Женщину будут принудительно лечить.

Выкинула 4 месячного ребенка на асфальт с 8 этажа жительница Приморья
Ребенок погиб на месте

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство малолетнего ребенка.

В ходе предварительного следствия установлено, что в ноябре 2019 года в Первомайском районе г. Владивостока 38-летняя местная жительница в результате внезапно возникшего приступа агрессии к своему 4-месячному ребенку выкинула его в окно, вследствие чего он упал с 8 этажа на асфальтированный участок местности и скончался.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемая страдает психическим расстройством и не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, а также нуждается в принудительном лечении в условиях психиатрического стационара.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении к женщине принудительных мер медицинского характера.

Источник: СК по Приморскому краю

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливое наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМалышка упала в канализационный колодец: мать и полиция ищет открывшего люк по ул.К.Маркса в Бердске
14:08 02-03-2020
Малышка упала в канализационный колодец: мать и полиция ищет открывшего люк по ул.К.Маркса в Бердске
БердскСо слезами на глазах: Попрощался с коллегами вице-мэр Бердска Сергей Носов
14:08 02-03-2020
Со слезами на глазах: Попрощался с коллегами вице-мэр Бердска Сергей Носов
МРТ головного мозга: Сколько раз и при каких заболеваниях нужно делать МРТ?
14:07 02-03-2020
МРТ головного мозга: Сколько раз и при каких заболеваниях нужно делать МРТ?
7 способов устранить головную боль без лекарств
14:02 02-03-2020
7 способов устранить головную боль без лекарств
Бердск18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
14:00 02-03-2020
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
Высадил пассажиров и уехал со спящим ребенком таксист в Москве
13:45 02-03-2020
Высадил пассажиров и уехал со спящим ребенком таксист в Москве
Выкинула 4-месячного ребенка на асфальт с 8 этажа жительница Приморья
13:30 02-03-2020
Выкинула 4-месячного ребенка на асфальт с 8 этажа жительница Приморья
Ура! Закон о расширении программы материнского капитала подписал Путин. Первенцу - 466 617 рублей
13:21 02-03-2020
Ура! Закон о расширении программы материнского капитала подписал Путин. Первенцу - 466 617 рублей
Убегал на скорости 230 км/ час от полиции пьяный водитель "Porsche" в Кузбассе и попал на видео
13:15 02-03-2020
Убегал на скорости 230 км/ час от полиции пьяный водитель
30 человек захватили в заложники и сняли на видео на Филиппинах
13:09 02-03-2020
30 человек захватили в заложники и сняли на видео на Филиппинах