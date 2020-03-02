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«Вещи вынесли, а идти некуда»: Выселили на улицу 40 постояльцев приюта «Шанс» в Бердске

20:25 02.03.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Владелец здания, где располагался социально-реабилитационный центр, решил использовать его в своих нуждах. Директор приюта ищет новый дом для бездомных: «Может быть у какого-нибудь частного предпринимателя сердце откроется».

Вещи вынесли, а идти некуда: Выселили на улицу 40 постояльцев приюта Шанс в Бердске
Постояльцы «Шанса» находились за глухим забором и закрытыми воротами

Уже полтора месяца ищет помещение под социально-реабилитационный центр «Шанс» в Бердске его директор Александр Криволуцкий. Владелец здания поставил перед фактом — нужно съезжать. Теперь 40 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, снова рискуют остаться на улице. Александр Криволуцкий обращался за помощью в общественную палату и к власти Бердска. Но все тщетно.

-Может быть у какого-нибудь частного предпринимателя сердце откроется, которое сможет сдать помещение под приют. Пришлось на улицу отпустить уже 15 человек, ведь я не могу привести их к себе домой, — сетует Александр.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 2 марта, директор приюта отметил, что уже подготовил письмо на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с просьбой о содействии. Владелец здания, где до сих пор ютились брошенные люди, хочет использовать его по своему усмотрению. Александр Криволуцкий попросил время у арендодателя, однако оно уже на исходе:

— Мы столько лет снимали это здание с хорошей скидкой. Я благодарен ему за эту возможность. К кому обращался, никто не готов сдать нам помещение. Я должен был передать ключи в конце февраля. Вещи уже все на улицу выносим, а идти некуда,- резюмирует Александр.

Напомним, приют «Шанс» на улице Промышленной, 1 открылся в конце 2015 года для пожилых людей, в том числе бездомных, которые хотят пройти добровольную социальную реабилитацию, избавиться от зависимостей. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал истории воспитанников приюта.
Если вы готовы предоставить помещение в аренду приюта, можете связаться с Александром Криволуцким по телефону — 8983-001-26-05.

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От редакции

Такие центры должны быть?

Аноним, 02 марта 2020 15:01
Смутные подозрения терзают,что там будет
Аноним, 02 марта 2020 15:10
НВР:
Конечно, должны. Это снижает преступность. У нас даже для собак есть приют, а для людей ночлежек нет. И меценатов в городе тоже нет.
Аноним, 02 марта 2020 16:47
В Бердске меценаты для нас тюрьмы строят, им некогда людям помогать.
Аноним, 02 марта 2020 18:03
этот центр очень нужен городу, поверьте
Аноним, 02 марта 2020 20:42
Вот, вот лучше бы Захаров и Бадьин озаботились этим вопросом, а то носятся с ИЦ, как с торбой.

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