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Без паники, учения: Армейские вертолеты будут летать ночью над Бердском

20:46 02.03.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Всю неделю армейская авиация будет проводить полеты над городом, в том числе и ночью.

Без паники, учения: Армейские вертолеты будут летать ночью над Бердском
Внезапное появление самолетов или вертолетов над городом всегда волнует бердчан

Военные вертолеты кружат над Бердском. Об этом рассказал на совещании чиновников 2 марта начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев.

— С понедельника по пятницу на территории аэродрома армейская авиация отрабатывает свои вопросы, — отметил Василий Васильевич.

Пономарев призвал бердчан не волноваться, и добавил, что в планах авиации есть и полеты взлета-посадки в ночных условиях.

Армейские вертолеты летают над Бердском

Автор видео Галина Панчева

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От редакции

Вам мешает шум вертолетов?

Аноним, 02 марта 2020 16:38
НВР:
Очень сильно 130ДБ действуют на психику! В России всё место для полётов кончилось? Вся 1/6 часть суши исчезла? Только над бедным Бердском осталось поиздеваться?
Аноним, 02 марта 2020 21:41
А чё не над Сирией или Донбассом?
Бей своих, что б чужие боялись?
Аноним, 02 марта 2020 22:09
Там сбить могут.
Аноним, 02 марта 2020 23:03
Днем достали, так давайте еще и ночью мешать спать. А не что , что дети маленькие могут напугаться. От вертолётов гул слышно, пролетают над самым домом.

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