Без паники, учения: Армейские вертолеты будут летать ночью над Бердском

Военные вертолеты кружат над Бердском. Об этом рассказал на совещании чиновников 2 марта начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев.
— С понедельника по пятницу на территории аэродрома армейская авиация отрабатывает свои вопросы, — отметил Василий Васильевич.
Пономарев призвал бердчан не волноваться, и добавил, что в планах авиации есть и полеты взлета-посадки в ночных условиях.
Армейские вертолеты летают над Бердском
Автор видео Галина Панчева
Очень сильно 130ДБ действуют на психику! В России всё место для полётов кончилось? Вся 1/6 часть суши исчезла? Только над бедным Бердском осталось поиздеваться?
Бей своих, что б чужие боялись?