Без паники, учения: Армейские вертолеты будут летать ночью над Бердском

Всю неделю армейская авиация будет проводить полеты над городом, в том числе и ночью.

Внезапное появление самолетов или вертолетов над городом всегда волнует бердчан

Военные вертолеты кружат над Бердском. Об этом рассказал на совещании чиновников 2 марта начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев.

— С понедельника по пятницу на территории аэродрома армейская авиация отрабатывает свои вопросы, — отметил Василий Васильевич.

Пономарев призвал бердчан не волноваться, и добавил, что в планах авиации есть и полеты взлета-посадки в ночных условиях.

Армейские вертолеты летают над Бердском

Автор видео Галина Панчева

