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Изрезал ножом, изнасиловал молодых девушек и 6-летнего ребенка на Ямале. Убийцу нашли спустя 20 лет

15:30 02.03.2020 Фото: grozniy.bezformata.com
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Причиной жестоких убийств стали пьяные ссоры.

Изрезал ножом, изнасиловал молодых девушек и 6 летнего ребенка на Ямале. Убийцу нашли спустя 20 лет
Мужчина предстанет перед судом

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе раскрыли жестокие убийства двух женщин и малолетнего ребенка, которые произошли в 2000 году, дело направлено в суд, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.
Согласно данным следствия, летом 2000 года в одной из квартир в городе Надым были обнаружены тела девушки и ее шестилетнего сына со следами насильственной смерти. Спустя несколько месяцев в другой квартире при схожих обстоятельствах правоохранители нашли тело еще одной молодой женщины. Расследование уголовных дел приостановили, так как не удалось установить личность подозреваемого. Спустя 19 лет следователи и сотрудники уголовного розыска вышли на предполагаемого убийцу, им оказался местный житель, ровесник одной из жертв.

Правоохранительные органы выяснили, что в июле 2000 года мужчина пришел в гости к девушке. Он напал на нее, избил молотком и изнасиловал, а затем более десятка раз ударил кухонным ножом в грудь и живот.

«Завершив преступление, мужчина заметил в квартире шестилетнего сына убитой женщины. Испугавшись, что ребенок может его опознать, мужчина нанес мальчику три удара молотком в область головы и не менее 18 ударов ножом в область груди и живота. Закрыв квартиру на ключ, мужчина скрылся с места преступления», — сообщили в ведомстве.
В октябре того же года мужчина, находясь в гостях у знакомой женщины, где они распивали спиртное, поссорился с ней и убил ее, также используя молоток и кухонный нож, отмечается в сообщении.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что вина мужчины доказана и подтверждена, в том числе заключениями многочисленных судебно-криминалистических экспертиз.
«С учетом добытых по делу доказательств злоумышленник признал свою вину и сотрудничал со следствием. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа уголовное дело направлено в суд», — добавили в СУСК.

Источник: РИА Новости

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