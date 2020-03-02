Наркоторговец-закладчик продавал синтетику в Новосибирске и скрывался в Бердске

Закладчику грозит 20 лет тюрьмы

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Инская пресекли противоправную деятельность 37-летнего жителя Новосибирска, продававшего наркотические средства синтетического происхождения.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый занимается сбытом запрещенных веществ бесконтактным способом. В целях конспирации он уезжает из Новосибирска в город Бердск, а также распространяет наркотики на территории Алтайского края в городе Бийске.

На железнодорожной станции Бердск транспортные полицейские обнаружили шесть тайников-закладок, еще 16 были изъяты на Алтае. Общая масса изъятого превысила 40 граммов, что является особо крупным размером. В числе других доказательств по уголовному делу оперативники изъяли весы и полимерные пакеты для фасовки наркотических средств, мобильные телефоны и банковскую карту, на которую поступали денежные средства за незаконно реализованный товар.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), за которое установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет. Подозреваемый взят под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных эпизодов его преступной деятельности.

Источник: УТ МВД по СФО