Бьюти-блогер Андрей Петров в ужасной драке с соседом получил ссадину на руке и сорваный ноготь

Петров пояснил, что мужчина схватил его за руку, когда он выходил из подъезда. Когда блогер попытался вырваться, сосед прыснул баллончиком в лицо и напал на друга Петрова.

Бьюти блогеры подрались и хотели скрыться от полиции Бьюти-блогер Андрей Петров в беседе с телеканалом «360» рассказал, что на него вместе с другом напал его сосед.

Петров пояснил, что мужчина схватил его за руку, когда он выходил из подъезда. Когда блогер попытался вырваться, сосед прыснул баллончиком в лицо и напал на друга Петрова.

«Его избил — бил руками, ногами по лицу. У Димы ушибы, ссадины. У меня палец поврежден и ссадина на руке, ноготь сорван», — рассказал Петров.

Как рассказал Пятому каналу сосед Петрова Арслан Хасавов, ранее в квартиру блогера вызывали полицию из-за шума, но дверь никто не открывал.

Охрана пыталась задержать Петрова до прибытия полиции повторно.

«И в тот момент, когда мы попытались его задержать, я говорю Петрову: «Погоди, посмотри, что ты наделал», — пояснил Хасавов.

При этом Петров, по его словам, достал перцовый баллон и распылил его.

«Я ничего не видел и схватил первого, они бросились врассыпную. Схватил его сопровождающего, тот упал на пол, притянув меня за собой, возможно, он получил какие-то травмы», — поделился Хасавов.

Петров, по его словам, вместе с другом стали избивать Хасавова ногами по спине. Они, по словам мужчины, хотели скрыться от полиции. Однако их задержали и доставили в отдел.