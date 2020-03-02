Бьюти-блогер Андрей Петров в ужасной драке с соседом получил ссадину на руке и сорваный ноготь

Бьюти-блогер Андрей Петров в беседе с телеканалом «360» рассказал, что на него вместе с другом напал его сосед.
Петров пояснил, что мужчина схватил его за руку, когда он выходил из подъезда. Когда блогер попытался вырваться, сосед прыснул баллончиком в лицо и напал на друга Петрова.
«Его избил — бил руками, ногами по лицу. У Димы ушибы, ссадины. У меня палец поврежден и ссадина на руке, ноготь сорван», — рассказал Петров.
Как рассказал Пятому каналу сосед Петрова Арслан Хасавов, ранее в квартиру блогера вызывали полицию из-за шума, но дверь никто не открывал.
Охрана пыталась задержать Петрова до прибытия полиции повторно.
«И в тот момент, когда мы попытались его задержать, я говорю Петрову: «Погоди, посмотри, что ты наделал», — пояснил Хасавов.
При этом Петров, по его словам, достал перцовый баллон и распылил его.
«Я ничего не видел и схватил первого, они бросились врассыпную. Схватил его сопровождающего, тот упал на пол, притянув меня за собой, возможно, он получил какие-то травмы», — поделился Хасавов.
Петров, по его словам, вместе с другом стали избивать Хасавова ногами по спине. Они, по словам мужчины, хотели скрыться от полиции. Однако их задержали и доставили в отдел.
Самого Хасавова доставили в больницу, где было установлено, что он получил химический ожог глаза и лица.
Источник: РИА Новости