В 1,38 млрд руб. оценили имущество обанкротившегося ритейлера «Холидей»

«Холидей» банкротится из-за долгов

На сайте «Федресурс» опубликован отчет о стоимости имущества обанкротившегося ритейлера «Холидея». По результатам оценки, рыночная стоимость недвижимости и земельных участков компании составляет 1,38 млрд руб.

Как говорится в документе, подготовленном «Институтом оценки собственности и финансовой деятельности», было оценено имущество в составе нежилых зданий, помещений и земельных участков в количестве 34 позиций. Объекты расположены в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях и Алтайском крае.

Из всей недвижимости, по данным оценщиков, наибольшую рыночную стоимость (почти 300 млн руб.) имеет помещение площадью 9,2 тыс. кв. м, которое расположено на Бердском шоссе, 61 в Новосибирске.

На данный момент долги «Холидея» оцениваются почти в 17 млрд руб. Основные требования выдвинули Альфа-Банк, «Грос Ритейл», Газпромбанк и Россельхозбанк. Конкурсное производство в отношении ООО «Компания Холидей», владельцем которого является Николай Скороходов, введено в конце февраля 2019 года.

Ранее РБК Новосибирск сообщал, что более 250 поставщиков, которые работали с «Холидеем», попали в сложную ситуацию из-за банкротства ритейлера. Конкурсный управляющий Трофим Кузнецов начал оспаривать последние выплаты «Холидея». Если это удастся, ответчики — кредиторы и поставщики ритейлера — должны будут вернуть в конкурсную массу деньги, уплаченные им за давно отгруженную продукцию. Некоторые компании могут обанкротиться.

Как отметил юрист-консульт ТД «Алтан» (поставщик «Холидея») Роман Толстых, суммы требований к поставщикам составляют до 65 млн руб. Всего с поставщиков пытаются взыскать порядка 6 млрд руб.

Источник: РБК.Новосибирск