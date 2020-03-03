Шесть дней возили по больницам. Многодетная мать умерла в Омской области

Врачи не могли поставить правильны диагноз

Многодетную мать 44-летнюю Елену Евсееву не смогли спасти врачи Калачинской и Горьковской ЦРБ. Теперь межведомственной комиссии предстоит оценить работу медиков. О предварительных итогах расследования глава регионального Минздрава Дмитрий Вьюшков сообщил на аппаратном совещании Александру Буркову. Были выявлены нарушения в маршрутизации больного и в том, как оказывалась медпомощь.

Главу региона удивил факт того, что пациентку шесть дней перемещали из одной больницы в другую. По мнению Дмитрия Вьюшкова, тяжесть состояния больной недооценили. Кроме того, произошли нарушения в организационных процедурах.

Александр Бурков:



«Я хотел бы, чтобы комиссия реально оценила, что на самом деле произошло. Почему две центральные районные больницы работают в таком режиме и не слышат друг друга? Человек в 44 года лишился жизни. Вопрос здесь в первую очередь к руководителям медицинских учреждений, главврачам ЦРБ — как вообще система работы построена, что могло такое случиться».

По словам Александра Буркова, Минздрав не располагает достаточной информацией о том, какова ситуация в ряде районных больниц и какие конфликты зреют в медучреждениях. Эта информация поступает главе региона во время рабочих поездок, которые сопровождаются общением с жителями, и личных приемов.

Губернатор потребовал у министерства представить ему предложения по результатам расследования трагического случая. Он подчеркнул, что виновные должны быть наказаны — не просто уволены, а привлечены к ответственности.

Александр Бурков:

«Проведите расследование — что там происходит, почему идут постоянные жалобы людей. Не надо дожидаться смертей».

Источник: om1.ru