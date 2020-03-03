Все что вам нужно знать о гондольерах в Венеции



Статный человек в неизменной шляпе, уверенно направляющий лодку по каналам древнего города появляется во многих фильмах, на открытках, картинах.

Это очень древняя профессия, первые упоминания о ней относятся еще к XI веку. В некоторые периоды в городе насчитывалось более 10 тысяч лодок. Они были наиболее быстрым средством перемещения в стесненных условиях канала.

Постепенно сложился характерный внешний вид лодки – черные борта, внутри – шелк или бархат обивки. На черненом дереве очень красиво смотрятся цветы и золоченые украшения.

Сегодня количество гондольеров очень строго регулируется. Причина проста – водное сообщение стало значительно более плотным, предъявляются высокие требования к безопасности перевозок, количеству его участников.

Всего лодочников насчитывается 425. Среди них есть всего лишь одна женщина.

Стоит ли кататься на гондоле?

Если финансы позволяют вам сделать это, прокатиться обязательно стоит. С воды город воспринимается иначе, а сами лодочники заслуживают отдельного внимания. Некоторые в процессе поездок поют, другие приглашают музыкантов.

С другой стороны, если денег у вас не хватает и тратиться не хочется, без поездки на гондоле многого вы не упустите. Движение по каналам настолько оживленное, что постоянный шум, брызги и обилие «соседей» по каналу может сильно подпортить впечатления. Особенно это актуально в высокий сезон.

О графике перевозок

Прокатиться на гондоле вы можете как ночью, так и днем. Графика, соответственно, два:

Дневной. С 8:00 до 19:00.

Ночной. С 19:00 до 8:00.

Отличия заключаются в тарифах. Ночью кататься дороже, при поездке недоступны лодки с музыкой. Но бывают случаи, когда днем с вас возьмут больше денег.

О ценах

Если отбросить венецианскую романтику, стоит понимать, что гондольеры – настоящие акулы бизнеса. В городе действуют официально установленные расценки – за одну получасовую поездку днем предстоит отдать 80 евро. Вечером – 100 евро. Арендуется вся лодка, так что цена делится на всех, кто в нее садится.

Но сами лодочники могут накручивать цены. Стоимость будет отличаться в зависимости от района города, внешнего вида лодки, дополнительных услуг, вроде музыки или песен. Также на стоимость влияет время поездки, маршрут. Чтобы получить наиболее доступные цены, нужно и просто понравиться гондольеру.

Гондольеры в Венеции – это аналог таксистов в других городах, потому с ними стоит быть очень внимательными. На берегу нужно согласовывать все – от длительности поездки и маршрута, до цены, которую предстоит заплатить за каждого человека в лодке.

Важные советы для перемещения на гондоле

Лучше всего бронировать поездку заранее. Забронировать лодку можно на специальном сайте. Там указывается место встречи с лодочником, маршрут, точная стоимость. Есть русская версия ресурса.

Не садитесь в первую попавшуюся гондолу. Часто имеет смысл поторговаться и постараться максимально сбить цену.

Кататься нужно с человеком, который знает итальянский. Многие лодочники хорошо знают английский, но могут успешно «забывать» его, когда это им оказывается выгодно.

Помните, что при большом наплыве туристов, нужно будет заплатить больше денег – к этому тоже стоит быть готовыми.

При учете всего перечисленного вы сможете оформить максимально приятную и комфортную поездку.