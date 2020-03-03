03.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Все что вам нужно знать о гондольерах в Венеции

16:13 03.03.2020
0

Гондольер – один из символов Венеции.

Все что вам нужно знать о гондольерах в Венеции
Статный человек в неизменной шляпе, уверенно направляющий лодку по каналам древнего города появляется во многих фильмах, на открытках, картинах.

Это очень древняя профессия, первые упоминания о ней относятся еще к XI веку. В некоторые периоды в городе насчитывалось более 10 тысяч лодок. Они были наиболее быстрым средством перемещения в стесненных условиях канала.

Постепенно сложился характерный внешний вид лодки – черные борта, внутри – шелк или бархат обивки. На черненом дереве очень красиво смотрятся цветы и золоченые украшения.

Сегодня количество гондольеров очень строго регулируется. Причина проста – водное сообщение стало значительно более плотным, предъявляются высокие требования к безопасности перевозок, количеству его участников.

Всего лодочников насчитывается 425. Среди них есть всего лишь одна женщина.

Стоит ли кататься на гондоле?

Если финансы позволяют вам сделать это, прокатиться обязательно стоит. С воды город воспринимается иначе, а сами лодочники заслуживают отдельного внимания. Некоторые в процессе поездок поют, другие приглашают музыкантов.

С другой стороны, если денег у вас не хватает и тратиться не хочется, без поездки на гондоле многого вы не упустите. Движение по каналам настолько оживленное, что постоянный шум, брызги и обилие «соседей» по каналу может сильно подпортить впечатления. Особенно это актуально в высокий сезон.

О графике перевозок

Прокатиться на гондоле вы можете как ночью, так и днем. Графика, соответственно, два:

  • Дневной. С 8:00 до 19:00.
  • Ночной. С 19:00 до 8:00.

Отличия заключаются в тарифах. Ночью кататься дороже, при поездке недоступны лодки с музыкой. Но бывают случаи, когда днем с вас возьмут больше денег.

О ценах

Если отбросить венецианскую романтику, стоит понимать, что гондольеры – настоящие акулы бизнеса. В городе действуют официально установленные расценки – за одну получасовую поездку днем предстоит отдать 80 евро. Вечером – 100 евро. Арендуется вся лодка, так что цена делится на всех, кто в нее садится.

Но сами лодочники могут накручивать цены. Стоимость будет отличаться в зависимости от района города, внешнего вида лодки, дополнительных услуг, вроде музыки или песен. Также на стоимость влияет время поездки, маршрут. Чтобы получить наиболее доступные цены, нужно и просто понравиться гондольеру.

Гондольеры в Венеции – это аналог таксистов в других городах, потому с ними стоит быть очень внимательными. На берегу нужно согласовывать все – от длительности поездки и маршрута, до цены, которую предстоит заплатить за каждого человека в лодке.

Важные советы для перемещения на гондоле

  • Лучше всего бронировать поездку заранее. Забронировать лодку можно на специальном сайте. Там указывается место встречи с лодочником, маршрут, точная стоимость. Есть русская версия ресурса.
  • Не садитесь в первую попавшуюся гондолу. Часто имеет смысл поторговаться и постараться максимально сбить цену.
  • Кататься нужно с человеком, который знает итальянский. Многие лодочники хорошо знают английский, но могут успешно «забывать» его, когда это им оказывается выгодно.
  • Помните, что при большом наплыве туристов, нужно будет заплатить больше денег – к этому тоже стоит быть готовыми.

При учете всего перечисленного вы сможете оформить максимально приятную и комфортную поездку.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Продает душу за 2 млн рублей до 8 марта жительница Новосибирска 1
17:53 03-03-2020
Продает душу за 2 млн рублей до 8 марта жительница Новосибирска
Умер на 96-м году жизни Герой СССР Михаил Булатов
17:45 03-03-2020
Умер на 96-м году жизни Герой СССР Михаил Булатов
БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:40 03-03-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает
Предсказание Нострадамуса о коронавирусе найдено в его катренах
17:33 03-03-2020
Предсказание Нострадамуса о коронавирусе найдено в его катренах
Затащил 9-летнюю девочку в автомобиль сексуально озабоченный житель Иркутска. Ребенка спас 16-летний подросток
17:30 03-03-2020
Затащил 9-летнюю девочку в автомобиль сексуально озабоченный житель Иркутска. Ребенка спас 16-летний подросток
Весенние тренды 2020 в маникюре: лаванда и приглушенный желтый
17:27 03-03-2020
Весенние тренды 2020 в маникюре: лаванда и приглушенный желтый
Путин: выделить дополнительные 10 млрд рублей на строительство жилья в регионах в 2020 году
17:25 03-03-2020
Путин: выделить дополнительные 10 млрд рублей на строительство жилья в регионах в 2020 году
Новолуние в марте 2020 года: Обряд на исполнение желания 24 марта
17:22 03-03-2020
Новолуние в марте 2020 года: Обряд на исполнение желания 24 марта
БердскИ.о. главы Бердска: Народное голосование об открытии исправительного центра ГУФСИН "отменяется" в Бердске 1
17:15 03-03-2020
И.о. главы Бердска: Народное голосование об открытии исправительного центра ГУФСИН
От цивилизации майя пошло название императорского титула в России
17:07 03-03-2020
От цивилизации майя пошло название императорского титула в России