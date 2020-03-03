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Пересчитать стоимость отопления из-за теплой зимы предлагают в Госдуме

16:57 03.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как рассказал  независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук, перерасчет коснется только тех регионов, где принята равномерная система оплаты в течение 12 месяцев, а не только отопительного сезона.

Пересчитать стоимость отопления из за теплой зимы предлагают в Госдуме
В профильном комитете считают, что перерасчет станет толчком к модернизации сетей ЖКХ

Перерасчет стоимости отопления из-за теплых зим в России окажется болезненным для теплоснабжающих организаций, однако может подтолкнуть сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к модернизации сетей. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Газета «Известия» ранее со ссылкой на Минстрой РФ писала, что жители регионов, в которых платежи за отопление начисляются не по счетчикам, а равномерно в течение года, смогут рассчитывать на снижение стоимости указанной услуги из-за аномально теплой зимы.

«Состояние системы ЖКХ во многих регионах (старые котельные, изношенное оборудование и сети, низкие нормативы) делает перерасчет очень болезненным с экономической точки зрения. Тариф в целом не покрывает затрат на производство, это отправит поставщиков тепла к регуляторам за компенсацией выпадающих доходов из-за теплой зимы либо из новых тарифов, либо из региональных бюджетов <…> Думаю, общее решение о корректировке оплат по итогам теплых зим подтолкнет систему ЖКХ к необходимой модернизации, и это очень хорошо», — сказал депутат.

Пахомов пояснил, что в регионах система несет убытки, в том числе, из-за старых котельных, изношенных сетей, отсутствия плановых работ по оптимизации управления. По его словам, чем больше модернизированных сетей, тем меньше в итоге потерь и, как следствие, меньше рост тарифов. «Это проблема в целом, но любая встряска заставляет задуматься», — отметил он.

Как рассказал  независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук, перерасчет коснется только тех регионов, где принята равномерная система оплаты в течение 12 месяцев, а не только отопительного сезона. По его словам, в остальных случаях перерасчет возможен только в заявительном порядке. Он добавил, что при этом потери теплоснабжающих организаций несопоставимо больше, чем экономия граждан. «Выпадающие доходы теплоснабжающих организаций составят 10-20%, не покрываемых за счет тарифа», — считает Склянчук.

Заместитель гендиректора Ассоциации организаций и специалистов в сфере развития ЖКХ и городского развития «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев сообщил ТАСС, что при наличии в многоквартирных домах общедомовых приборов учета тепловой энергии и отсутствии индивидуальных приборов «жители всех регионов, в которых ежемесячные платежи за отопление начисляются равномерно в течение года, смогут рассчитывать на снижение стоимости указанной услуги из-за аномально теплой зимы при проведении корректировки один раз в год». При этом он подчеркнул, что после проведения корректировки управляющие организации из-за теплой зимы в итоге ничего не теряют, поскольку должны рассчитываться с теплоснабжающими организациями по показаниям по факту.

Источник: ТАСС

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