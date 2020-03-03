Весенние тренды 2020 в маникюре: лаванда и приглушенный желтый

Нежный лавандовый оттенок считается одним из самых модных наступившей весной. Он как никакой другой навевает мысли о романтике, о теплом времени года, о счастье и домашнем уюте.

Стилисты говорят о настоящем прорыве в нейл-индустрии

Весенние тенденции моды заставляют современных девушек обращать внимание на все лаконичное, строгое, но не без ярких акцентов. Модный маникюр весной 2020 года будет отличаться своим разнообразием, но самым трендовым решением станет вкрапление нежного лавандового оттенка и цветочного принта.

Стилисты говорят о настоящем прорыве в нейл-индустрии. Все, что придумают мастера нынешней весной, модным будет в ближайшее десятилетие. Женщин ждут неожиданные решения цветовой гаммы, оформления и даже сочетание не сочетаемого.

Новинки в модном маникюре весной 2020 года — как оставаться в тренде



Лавандовый цветНежный лавандовый оттенок считается одним из самых модных наступившей весной. Он как никакой другой навевает мысли о романтике, о теплом времени года, о счастье и домашнем уюте. Ногти выполняются как однотонными, так и с выделением акцентов на нескольких ноготках. Желательно в сочетании с лавандовым использовать изображения цветов.

Желтый, но не яркий

Если в 2019 году в моде был насыщенный желтый цвет, то в 2020 он стал более приглушенным и даже строгим. Такой маникюр отлично подойдет даже в офисном стиле, тем более, если не переборщить с декором.

Источник: therussiantimes.com