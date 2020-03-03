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Экстренно вернулся в Шереметьево летевший в Цюрих самолет Аэрофлота

19:00 03.03.2020 Фото: tass.ru
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Причина экстренного возвращения — техническая.

Экстренно вернулся в Шереметьево летевший в Цюрих самолет Аэрофлота
Самолет «Аэрофлота» вскоре вылетел к месту назначения

Самолет, выполнявший из Шереметьево рейс SU2486 по маршруту Москва — Цюрих, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот»
«Самолет вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка в аэропорту Шереметьево прошла в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.

После замены воздушного судна рейс будет продолжен, сообщили в «Аэрофлоте».

«Планируемое время вылета — 12:45 по московскому времени», — добавили в компании.

Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что на борту самолета Boeing 737-800 сработал датчик отказа управления закрылками. Лайнер, на борту которого было 70 пассажиров и шесть членов экипажа, развернулся в районе Волоколамска.

Это уже третий за вторник случай экстренных посадок самолетов. Незадолго до этого пассажирский лайнер Новосибирск-Москва приземлился в Перми из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.

Утром самолет, летевший из Владивостока в Москву, внепланово сел в Хабаровске из-за поступившего анонимного сообщения с угрозой.

Источник: Интерфакс

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От редакции

Когда перестанут происходить ЧП с самолетами?

Аноним, 03 марта 2020 20:18
Всё что летает не даст гарантию вашей безопасности 100%.Удобно,быстро,комфортно...Стюардессы говорят:мы планируем совершить посадку в городе***в 17-30(формы различны,"люди неба"суеверны и никто не скажет односложно в 17-30 мы вас высадим в городе Н.),в данном случае все завершилось ХО РО ШО,и съев курочку в порту вылета(а по желанию и замахнув "сотку"коньячка)можно смело продолжать путешествие.

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