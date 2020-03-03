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34 теракта предотвратили в России в 2019 году

19:30 03.03.2020 Фото: Снимок с видео/ЦОС ФСБ/ТАСС
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Также было ликвидировано 78 террористических ячеек, которые готовили теракты на объектах соцсферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов.

34 теракта предотвратили в России в 2019 году
Терактов стало меньше

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили на стадии подготовки 34 теракта в России в 2019 году. Об этом во вторник сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

«В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта», — сообщил он.

Кулягин также добавил, что в минувшем году в России в ходе контртеррористических операций, а также оперативно-боевых мероприятий ликвидированы 32 бандита, в том числе девять главарей, задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов. «Силами МВД, ФСБ, Росгвардии ликвидированы 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия. Из незаконного оборота изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, которые злоумышленники планировали использовать при реализации своих преступных замыслов», — отметил он.

Кроме того, в 2019 году в РФ было ликвидировано 78 террористических ячеек, члены которых планировали теракты. «В прошлом году ликвидировано 78 ячеек террористов, которые готовили террористические акты на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов», — сказал Кулягин.

По его словам, по-прежнему для распространения террористической идеологии используются социальные сети, в интернете действуют сотни сайтов, которые распространяют идеологию террористов.

Развитие межведомственного и международного информационного обмена позволило повысить эффективность работы по пресечению каналов финансирования терроризма. «Росфинмониторингом заблокированы финансовые активы более 2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности», — сообщил Кулягин. Он отметил, что международные террористические организации не снижают активности по рекрутированию новых членов, созданию пособнической базы и распространению идеологии насилия.

Также в 2019 году по решению органов государственной власти пресечено распространение террористического и экстремистского контента на 50 тыс. страницах в интернете, заблокирован доступ к 16 тыс. зарубежных ресурсов, добавил представитель НАК.

Как отмечается, число терактов в России за последние пять лет сократилось в девять раз. Кулягин отметил, что благодаря системной работе в России сохраняется тенденция сокращения преступлений террористической направленности. «За последние пять лет, с 2014 по 2019 год, их число сократилось в девять раз», — сказал он.

По его словам, все большее значение приобретает организация системы профилактической работы по защите населения от идеологического влияния со стороны террористов и недопущения создания пособнической базы бандитов. Меры по противодействию «распространения террористической идеологии в нашей стране разрабатываются и реализуются в рамках утверждаемых президентом РФ комплексных планов противодействия идеологии терроризма, которые стали организационной основой», заключил Кулягин.

Источник: ТАСС

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