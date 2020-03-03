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75 дней до Победы: разрешите поздравить Вас с 32-ой годовщиной Международного Коммунистического женского дня

18:37 03.03.2020, Елена Белоусова Фото: БИХИМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Созинов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: разрешите поздравить Вас с 32 ой годовщиной Международного Коммунистического женского дня
Фронтовик поздравляет любимую с праздником

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» Бердского историко-художественного музея.

7/III-42 г.
Здравствуйте милые мои Шура и деточки. Шлю я Вам свой сердечный привет и желаю всего хорошего в Вашей жизни. Шура, разрешите поздравить Вас с 32-ой годовщиной Международного Коммунистического женского дня, потом опишешь, как его провели. Помогайте словами и делом практически в работе нам фронтовикам, чтоб скорее победить врага. Шура, я вылечился. Жду выписки из госпиталя. Куда направят – не знаю. Жди новый адрес.

Город Иваново.
Областной п/я № 97.
Созинову Федору

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