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650 тысяч рублей купила мама новорожденного сыночка в Ингушетии

21:08 03.03.2020 Фото: www.pexels.com
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Продавец перевезла из города Махачкалы в Чеченскую Республику новорожденного мальчика. Передала заказчице новорожденного мальчика и поддельное медицинское свидетельство о его рождении. Получила — деньги.

650 тысяч рублей купила мама новорожденного сыночка в Ингушетии
Факт купли-продажи новорожденного мальчика был установлен сотрудниками МВД по Чеченской Республике в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы и жительницы Республики Ингушетия, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «з», «д» ч.2 ст.127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии с использованием поддельных документов), сообщает СК РФ.

По данным следствия, местная жительница, исключив законные возможности усыновления через органы опеки и попечительства, приняла преступное решение купить ребенка мужского пола для воспитания в своей семье. С этой целью обвиняемая обратилась за помощью к жительнице Республики Ингушетия, которая согласилась за денежное вознаграждение оказать ей содействие в незаконном усыновлении ребенка мужского пола.

В январе 2019 года жительница Республики Ингушетия, вступив в преступный сговор с неустановленным лицом, перевезла из города Махачкалы Республики Дагестан в Чеченскую Республику новорожденного мальчика. За денежное вознаграждение в размере 650 тысяч рублей вторая обвиняемая передала заказчице новорожденного мальчика и поддельное медицинское свидетельство о его рождении.

Факт купли-продажи новорожденного мальчика был установлен сотрудниками МВД по Чеченской Республике в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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