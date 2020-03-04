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Продает душу за 2 млн рублей до 8 марта жительница Новосибирска

20:53 04.03.2020, Марина Волкова Фото: piхabay
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Подобных объявлений на портале доноров — 149. Кто-то продает душу и за 50 тыс. долларов, уверяя, что она «понравится дьяволу». Отец Павел озвучил свою позицию по данному вопросу.

Продает душу за 2 млн рублей до 8 марта жительница Новосибирска
Душа — бесценна

— Умудренная опытом, пережившая достаточно много разнообразнейших соблазнов. Немного уставшая от бедности и несправедливости. Душа нормальных размеров и состояния. По акционной цене — 2 000 000 рублей! Срочно! Объявление актуально до 8 марта, — такое объявление разместила сибирячка на сайте alldonors.ru в феврале 2020 года.

К сожалению, связаться с девушкой не удалось — она не отвечает на сообщения потенциального покупателя. Девушка не одинока — в блоке «душа» 149 объявлений. Другая жительница Новосибирска готова продать душу всего за 50 тысяч рублей.

— Продам душу за хорошее вознаграждение. Срочно нужны деньги. Душа добрая, ранимая, оранжевого цвет, — пишет сибирячка под ником Джулианна. Ее цена — от 500 тыс. рублей.

Есть и такие продавцы, которые готовы продать не только свою душу, но и поставлять их, выступая «оптовиком». Кто-то оценивают свою душу без особых грехов минимум за 50 000 долларов, а кто-то и подороже.

— Продам душу за 5 млн долларов. Душа сильная, очень сопротивляется смерти. Дьяволу понравится, — отмечает другой пользователь сайта.

Некоторые объявления поражают воображение. Например:

— Мне 25. Не знаю, может она кому понадобится, но считаю таких как у меня мало. У меня имеются проблемы с сердцем, не было девушки из-за проблем со здоровьем. Поэтому требуются деньги 50 000 000 рублей. Помимо души, готов продать свои чувства, — пишет парень.

Молодая девушка Катерина, решившаяся на продажу души, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что сделка в силе. Мотивом продажи выступило тяжелое финансовое состояние. По словам Катерины, сделку достаточно оформить на бумаге. Экстрасенсы не воспринимают подобные объявления как шутку. По их словам, черная магия способна совершить продажу, ангел-хранитель отвернется от продавца и он будет страдать всю жизнь. Правда, в итоге девушка предложила «сделать доброе дело» для наших душ и просто дать в долг 100 тыс. рублей.

Отец Павел Плотников в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» рассказал, чем чреваты такие «продажи»:

— Кто кому может душу продать и получить за это деньги? Человек свою бессмертную, Богом данную душу, может только потерять для вечной жизни. Мы живем на земле, потом приходим к Богу на суд, в своем устремлении к свету мы можем получить спасение души. Мы должны ценить свою бессмертную душу, для той цели, для которой ее Бог призвал на землю. Это подарок от Бога. Душу бессмертную земными глазами невидимыми, ка можно продать? Получить деньги и потратишь на еду, одежду, а жизнь земная — это миг. А вечная жизнь ждет впереди, как можно торговать своей душой, — недоумевает священник.

Что такое душа и где она есть

Согласно религиозным и некоторым философским учениям, душа это бессмертная субстанция, нематериальная сущность, в которой выражена божественная природа и сущность человека, его личность, дающая начало и обуславливающая его жизнь, способность ощущения, мышления, сознания, чувств и воли, обычно противопоставляемая телу.

Согласно толковому словарю русского языка Д. Н. Ушакова, душа — бесплотное существо, остающееся после смерти тела человека.В устаревшей психологической терминологии — совокупность психических явлений, переживаний, основа психической жизни человека.

Иоанн Златоуст утверждал: Душа — есть естество разумное и духовное, быстродвижное, непрестанно находящееся в деятельности, дражайшее всего мира, беспримерной и неописанной красоты, сущность, имеющая сродство с небесным,- отнюдь, впрочем, не Божественного естества, но сродная небесным и бесплотным существам. Душа человека так благолепна, что несравнима ни с какой природной красотой. Если было бы возможно телесными очами видеть красоту души, то никакие красоты земные не могли бы сравниться с нею.

Вопрос о том, где именно находится душа, которая не перестает жить после смерти, но переходит в другое состояние, не может получить точного ответа в земных категориях: на это место нельзя указать пальцем, ведь бестелесный мир находится за гранью воспринимаемого нами мира материального.

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От редакции

Вы бы продали душу?

Евгений, 03 марта 2020 16:03
Я бы не продавал, но купил бы. Конечно, не за 50 000
Гений, 03 марта 2020 18:04
Феодал недобитый!
Аноним, 03 марта 2020 19:38
Ну наконец-то. Духовность и православие начали приносить достойные плоды.
Аноним, 03 марта 2020 21:23
НВР:
Да я уже её продал.
Аноним, 04 марта 2020 04:45
По-моему, это просто смешно...
evro, 04 марта 2020 10:18
Может,это теперь так проституция называется? Продам душу. И не подкопаешься.
Аноним, 04 марта 2020 10:29
Раз Бога вписали в Конституцию, то верующим теперь будет официально разрешено продавать душу, как и все остальные органы до этого.
Аноним, 04 марта 2020 11:05
evro, вы прям такой знаток этого явления...Но там всё больше тело продают, не "вкладывая душу". Если её вложить, то уже чревато любовью. Короче, "чувство юмора - не ваша стихия"(с).
Аноним, 04 марта 2020 12:04
Самый квалифицированный знаток этого явления в нашей стране - поп Смирнов.
Он-то точно знает, почем стоит душа проститутки.

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