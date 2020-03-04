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Назначили архитектором города Ивана Добкина в Бердске

10:15 04.03.2020 Фото: Курьер.Среда. Бердск
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Архитектор Добкин работает уже около месяца, в его задачи входит, среди прочего, создание и развитие генерального плана города.

Назначили архитектором города Ивана Добкина в Бердске
Добкин работает уже порядка месяца

Иван Добкин назначен архитектором города Бердска, данную информацию «Курьер.Среда. Бердск» подтвердил и.о. мэра города Владимир Захаров.

По словам Захарова, Добкин трудится в своей должности уже «около месяца» в ведомстве Федора Каравайцева. Основные задачи, поставленные перед архитектором — разработка правил землепользования и застройки, работа над генпланом и архитектурным обликом города в целом.

Напомним, главным архитектором в Бердске с 2007 по 2012 год работал Петр Ким. В 2017 году он занял должность вице-мэра Бердска по строительству. В 2018 году Петр Анатольевич вновь перешел на должность главного архитектора города. В конце мая 2019 года главный архитектор города Петр Ким покинул свое кресло в мэрии Бердска.

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Аноним, 04 марта 2020 10:43
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